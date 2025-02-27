Esa supuesta imagen de una lata de Pepsi agradeciendo a los latinos NO es real: fue generada con IA

Herramientas de detección de IA confirman que la imagen fue creada digitalmente.

En Facebook circula una imagen de una lata de refresco que dice “Gracias latinos ” para asegurar que muestra la nueva edición del refresco de cola de Pepsi , pero eso es falso. PepsiCo dijo a elDetector vía correo electrónico que esa información no es verdadera. Además, analizamos la imagen que acompaña al post y confirmamos que fue generada con inteligencia artificial (IA).

“Pepsi lo hace de nuevo. Agradece a todos los latinos, unidos estamos. Esas fueron sus palabras. ‘Nueva edición’", dice un mensaje en Facebook que incluye una imagen de una lata de refresco decorada con flores de colores, el logo de Pepsi y la frase “Gracias Latinos” en letras blancas.

Pepsi desmiente

Desde elDetector contactamos a PepsiCo y, a través de un correo electrónico, la empresa confirmó que la imagen de la lata con la frase “Gracias latinos” es falsa. “Podemos confirmar que estos rumores no son ciertos”, dijo el equipo de relaciones con medios de PepsiCo.

La imagen se generó con IA

Desde elDetector realizamos una búsqueda inversa de imágenes de la fotografía en Google Lens y no encontramos ninguna información oficial o de medios de comunicación que confirmara que Pepsi había lanzado esa nueva imagen.

Posteriormente, analizamos la imagen con herramientas de detección de IA para verificar su autenticidad. La herramienta gratuita WasitAI determinó que en la misma había evidencia sustancial de que la imagen o una parte importante de ella fue creada por IA.

También Sightengine , otra herramienta gratuita, determinó con un 99% de probabilidad que la imagen fue intervenida mediante IA y, por último, IsitAI determinó que existía un 81% de probabilidad de que el gráfico hubiese sido creado con inteligencia artificial

Conclusión

Es falsa la fotografía que supuestamente muestra una nueva edición del refresco de cola Pepsi en la que se muestra la frase “Gracias, latinos”. Pepsi dijo vía correo electrónico a elDetector que esos rumores son falsos. Además tres análisis de detección de inteligencia artificial arrojaron que la imagen es una creación digital. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

