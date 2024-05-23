Declaran culpable de homicidio a Anthony Martínez, quien dejó morir de hambre a su hijo de 6 años en Arizona

Video 6 años y solo 18 libras: niño latino murió por desnutrición encerrado por sus padres en un armario sin comida

Un jurado en el condado de Coconino, Arizona, declaró este jueves culpable de homicidio en primer grado, secuestro y abuso infantil a Anthony Martínez, en el caso de la muerte por inanición de su hijo Deshaun Martínez, de 6 años.

De acuerdo con las autoridades, Deshaun, quien pesaba tan solo 18 libras cuando fue encontrado sin vida en Flagstaff, Arizona, había sido encerrado por periodos de 16 horas al día durante un mes en un pequeño armario junto con su hermano, de 7 años.

En 2020, ambos menores fueron encerrados en el clóset como castigo por tomar comida en las noches en su casa mientras sus padres dormían, de acuerdo con reportes policiacos.

El hermano mayor de Deshaun, quien pesaba 28 libras, sobrevivió al maltrato y se recuperó en un hospital luego de tres meses de tratamiento.

El peso de Deshaun y de su hermano estaba muy por debajo del promedio para su edad.

Abuela del menor reportó la situación

Anthony Martínez, de 28 años, fue detenido en marzo de 2020 junto con su esposa, Elizabeth Archibeque, de 29 años, luego de que la abuela de los menores, Ann Martínez, llamó a la policía para reportar que Deshaun aparentemente estaba muerto.

Archibeque fue sentenciada a cadena perpetua en julio de 2023 y la abuela de los menores también enfrenta diversos cargos, incluyendo abuso infantil y maltrato.

La abuela, quien será sometida a juicio en agosto, presuntamente acostumbraba disciplinar a los niños golpeándolos con un perchero. Ella ha negado todos los cargos en su contra.

Juez acusó a madre de actuar de forma "atroz, cruel"

El magistrado Ted Reed, quien dictó la sentencia de Archibeque el año pasado, calificó el comportamiento de la madre como “atroz, cruel y depravado”.

La madre se había declarado culpable de homicidio y abuso infantil, esperando que Reed le concediera la libertad condicional tras 35 años de prisión, pero el magistrado dijo que la mujer merecía el encarcelamiento por el “resto de su vida natural”.

Ambos padres habían dicho inicialmente que la condición física de los menores era producto de un padecimiento médico y de que consumían pastillas dietéticas y de cafeína.

Elizabeth Archibeque fue acusada junto al padre del niño, Anthony Martínez, y su abuela, Ann Martínez de homicidio en primer grado

La declaratoria de culpabilidad por parte del jurado en la Corte Superior del condado de Coconino emitida este jueves en contra de Anthony también incluyó cargos de asalto agravado en contra de oficiales de la policía.

La policía dijo que otras dos hijas de la pareja, de 2 y 4 años de edad en aquel entonces, se encontraban saludables y no habían sido sometidas a restricciones como sí lo eran sus hermanos.

