Qué alternativas tienes si la Corte Suprema decide prohibir TikTok en EEUU a partir del 19 de enero

Video TikTok pide a la Corte Suprema de EEUU que bloquee su prohibición en el país

TikTok se ha consolidado como una aplicación de entretenimiento por excelencia, ofreciendo de todo, desde parodias divertidas y tutoriales de maquillaje hasta comentarios y noticias.

Sin embargo, la plataforma podría desaparecer de las tiendas de aplicaciones de EEUU antes del 19 de enero si la Corte Suprema no interviene para bloquear una ley federal que obliga a TikTok a cortar los vínculos con su empresa matriz con sede en China o enfrentar una prohibición a nivel nacional.

El presidente electo Donald Trump, que asumirá el cargo el 20 de enero, pidió recientemente al tribunal que suspenda la ley para poder encontrar una “resolución política” al problema durante su segundo mandato.

La ley fue aprobada en abril con apoyo bipartidista y el presidente Joe Biden la promulgó el mismo mes, destacando el hecho que la legislación estaba encaminada a evitar que China obtenga datos personales de usuarios estadounidenses. Los legisladores sostuvieron que la ley tenía como fin proteger la seguridad nacional.

Pero si los jueces, que escucharon los argumentos orales el viernes sobre la ley, acceden a la solicitud de Trump, la posible prohibición de TikTok se retrasará aún más. Se espera que la Corte Suprema emita una decisión en los próximos días.

¿Qué dijeron los jueces ante los argumentos a favor y en contra de la ley?

De acuerdo con reportes de distintos medios, los jueces parecen inclinarse a favor de la ley que acabaría con TikTok en suelo estadounidense.

La mayoría de los jueces conservadores y liberales en el tribunal de nueve miembros se mostraron escépticos ante los argumentos de un abogado de TikTok de que forzar una venta era una violación de los derechos de libertad de expresión de la Primera Enmienda, reportó AFP.

La argumentación a favor de TikTok estuvo a cargo del abogado Noel Francisco, quien dijo que la ley es violatoria de la Primera Enmienda, que garantiza la libertad de expresión.

"Este caso, en última instancia, se reduce a la libertad de expresión", dijo el abogado de TikTok durante dos horas y media de argumentos orales. "De lo que estamos hablando es de ideas. Si la Primera Enmienda significa algo, es que el gobierno no puede restringir la expresión".

Varios de los jueces respondieron, señalando la propiedad china de TikTok.

"Hay una buena razón para decir que un gobierno extranjero, particularmente un adversario, no tiene derechos de libertad de expresión en Estados Unidos", dijo el juez Samuel Alito. "¿Por qué cambiaría todo si simplemente estuviera oculto bajo algún tipo de estructura corporativa artificial?"

El juez Brett Kavanaugh y el presidente de la Corte John Roberts plantearon las preocupaciones de seguridad nacional detrás de la ley.

"Creo que el Congreso y el presidente estaban preocupados de que China estuviera accediendo a información sobre millones de estadounidenses, decenas de millones de estadounidenses, incluidos adolescentes y personas de veintitantos años", dijo Kavanaugh.

Su preocupación, añadió, era "que usarían esa información con el tiempo para desarrollar espías para convertir a la gente, para chantajear a la gente, gente que dentro de una generación trabajará en el FBI o la CIA o en el Departamento de Estado".

Roberts preguntó al abogado de TikTok si "se supone que el tribunal debe ignorar el hecho de que el padre último está, de hecho, sujeto a realizar trabajos de inteligencia para el gobierno chino".

En representación del gobierno abogó la procuradora general Elizabeth B. Prelogar, quien sostuvo que la ley no es violatoria de la libertad de expresión, sino que busca que un país adversario obtenga datos de los usuarios en Estados Unidos.

"El gobierno chino podría convertir a TikTok en un arma en cualquier momento para dañar a Estados Unidos", dijo Prelogar. "No existe ningún derecho protegido por la Primera Enmienda para que un adversario extranjero explote su control sobre una plataforma de discurso".

TikTok tiene más de 170 millones de usuarios en Estados Unidos. Según el Pew Research Center, eso incluye a la mayoría de los adolescentes y a un tercio de los adultos.

Si eres un usuario ávido o un creador que depende de la plataforma para obtener ingresos, esto es lo que necesitas saber para prepararte:

¿Qué pasaría con TikTok en EEUU el 19 de enero?

Según la ley, las empresas de alojamiento web también tendrán prohibido alojar TikTok. Los usuarios seguirán teniendo acceso a TikTok si ya la descargaron en sus teléfonos, pero la aplicación desaparecerá de las tiendas de aplicaciones de Apple y Google, por lo que los nuevos usuarios no podrán descargarla.

Esto también significaría que TikTok no podría enviar actualizaciones, parches de seguridad y correcciones de errores a los usuarios, todo lo cual degradará la calidad de la aplicación y probablemente generará problemas de seguridad.

Con el tiempo, la aplicación dejará de funcionar.

¿Existe alguna solución para acceder a TikTok si entra en vigor su prohibición?

Sí, pero se requiere cierto conocimiento tecnológico y no está claro qué funcionará y qué no.

La solución alternativa más común que surge es una VPN, o red privada virtual, que permite a los usuarios enmascarar su ubicación.

Una VPN cifra sus datos de tráfico y luego los enruta a través de túneles privados para proteger servidores en todo el mundo, lo que evita que alguien más pueda leerlos.

Lauren Hendry Parsons, directora de comunicaciones y promoción de ExpressVPN, una empresa que ofrece el servicio de VPN, sostiene que las personas podrían acceder a sus cuentas de TikTok usando una VPN.

También podría acceder a la aplicación realizando algunos otros cambios en la configuración de su teléfono que les permitirían saltar a la tienda de aplicaciones de un país cercano.

Si grandes cantidades de usuarios hacen eso, es posible que las empresas de tecnología, como Apple o Google, lo reconozcan como una responsabilidad legal y encuentren otras formas de tomar medidas drásticas contra la aplicación.

Pero también podrían evitar seguir ese camino, ya que están tratando de forjar vínculos más amistosos con Trump, quien ahora quiere “salvar TikTok” y potencialmente podría ordenar a su Departamento de Justicia que abandone por completo la aplicación de la ley.

Los usuarios estadounidenses de TikTok con dispositivos Android también podrían continuar actualizando la plataforma a través de tiendas de aplicaciones de terceros, un método llamado descarga lateral.

Pero eludir los protocolos de seguridad que tienen las conocidas tiendas de aplicaciones también podría dejar a los usuarios más vulnerables al malware, dijo Gus Hurwitz, profesor de la Universidad de Pensilvania con experiencia en telecomunicaciones y tecnología.

¿Seguiría teniendo acceso a mis videos favoritos?

TikTok te permite guardar los videos o fotos que has publicado, o el contenido de tus influencers favoritos. Cualquier publicación que elijas guardar se descargará y guardará en tu teléfono.

Muchos creadores de TikTok permiten a los usuarios descargar sus publicaciones, pero es posible que no puedas guardar todo lo que deseas, ya que algunos ponen límites a su contenido.

Los usuarios tampoco pueden descargar contenido de cuentas privadas o registradas para menores de 16 años.

Si está interesado, la plataforma le permite solicitar una copia de sus datos de TikTok, que incluye cosas como su comentario y su historial de visualización de videos. La empresa dice que puede llevar algunos días preparar ese tipo de archivo.

¿Qué aplicaciones se beneficiarían si TikTok desaparece de las tiendas digitales en EEUU?

Se espera que las plataformas de redes sociales establecidas, como Instagram de Meta, Snapchat y YouTube de Google, se beneficien de la salida de uno de sus mayores competidores del mercado estadounidense.

El auge de la plataforma de videos cortos llevó a muchos otros a ofrecer feeds similares a TikTok en sus propias plataformas, como los Reels de Instagram y los Shorts de YouTube.

Y si TikTok desaparece, es probable que los creadores de la aplicación cambien más fácilmente a Reels y Shorts, ya que actualmente tienen grandes audiencias y una base de usuarios que se superpone con TikTok, dijo Jasmine Enberg, analista de la empresa de investigación de mercado Emarketer.

Pero algunos expertos dicen que es poco probable que los usuarios más jóvenes migren a un servicio popularizado por sus padres millennials.

Y aunque el algoritmo de Meta es adictivo, todavía no es TikTok. En cuanto a YouTube, todavía es conocido principalmente por sus vídeos de formato más largo.

Para los TikTokers que quieren alejarse de los lugares abarrotados, existen aplicaciones menos conocidas como Triller, que es popular para videos musicales, y Zigazoo, que fue diseñada pensando en los niños. También está Twitch, la plataforma de transmisión en vivo propiedad de Amazon.

