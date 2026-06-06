Condena Condenan a exdirector de funeraria por decapitar un cadáver y ocultar el cráneo en un bosque durante más de dos décadas El caso comenzó en 2002, cuando unos boy scouts hallaron un cráneo dentro de una bolsa de basura en un barranco de Wisconsin; la identidad no pudo establecerse hasta 2022 con ayuda de genealogía genética

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Un misterio forense que desconcertó a investigadores y a una comunidad fronteriza entre Minnesota y Wisconsin durante más de 20 años terminó esta semana con una sentencia de cárcel para un exdirector de funeraria que admitió haber decapitado el cuerpo de una mujer fallecida y ocultado su cabeza en un bosque.

Benjamin Carl Hanson, de 57 años y residente de Bayport, Minnesota, fue condenado a 90 días de cárcel tras declararse culpable de ocultar un cadáver con la intención de encubrir un delito. Además, deberá cumplir cuatro años de libertad condicional, participar en servicios de salud mental y pagar cerca de 15,000 dólares en restitución.

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La historia salió a la luz el 19 de octubre de 2002, cuando un grupo de Boy Scouts encontró un cráneo dentro de una bolsa de basura mientras caminaba por una zona boscosa del oeste de Wisconsin. Las pruebas de ADN y otros análisis forenses realizados durante años no lograron identificar a quién pertenecían los restos.

El avance llegó dos décadas después, cuando la Oficina del Sheriff del condado de St. Croix trabajó con el DNA Doe Project, una organización especializada en identificar restos humanos mediante genealogía genética. En 2022, el cráneo fue identificado como el de Alyce Catharina Peterson, una mujer de 92 años de Stillwater, Minnesota, que había muerto por causas naturales en 2001.

La confesión y la ruta del encubrimiento

Hanson reconoció que utilizó una sierra de mano para separar la cabeza de Peterson antes de que el cuerpo fuera cremado, cuando trabajaba en la funeraria Simonet de Oak Park Heights.

Según documentos citados por el Pioneer Press, el exdirector de funeraria dijo a un agente que recogió el cuerpo de Peterson en un hospital y, después de colocarlo en la parte trasera de su camioneta de trabajo, tomó una sierra y procedió a decapitarlo.

“Él solo quería saber si sintió algo al hacerlo”, leyó el juez Scott Nordstrand en el tribunal, según el Pioneer Press.

El propio Hanson declaró ante el tribunal que en aquella época padecía problemas de salud mental y lidiaba con “pensamientos oscuros e intrusivos”. Dijo además que sigue sintiéndose “mortificado” por lo ocurrido.

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La cabeza fue enterrada primero en el cementerio Fairview, en Stillwater, Wisconsin. Después, Hanson regresó, la desenterró y la arrojó a otro barranco cercano porque creía que nadie la encontraría.

La familia de Peterson presentó una declaración incorporada al expediente judicial. En ella recordaron a la mujer, conocida como “Mimi”, como una figura fundamental en la vida familiar.

“Mimi era nuestro pilar, siempre estaba ahí”, decía el comunicado.

Hanson fue acusado en 2025, cuando la investigación determinó que había sido la única persona responsable de preparar el cuerpo mientras estuvo bajo custodia de la funeraria. Además de la pena de cárcel, KSTP informó que el tribunal le prohibió de por vida volver a trabajar en funerarias o en la industria funeraria.