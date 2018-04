Un joven de 16 años cree que su condena a más de 200 años de cárcel es cruel, pero la Corte Suprema no revisará su apelación

Bobby Bostic pedía que el máximo tribunal viera su caso argumentando que la sentencia violaba la Octava Enmienda que protege a las personas contra penas crueles e inusuales bajo el fallo de 2010 Graham vs. Florida.

Su corta edad, 16 años, no evitó que el máximo tribunal de EEUU decidiera no revisar una apelación de su caso por robo, al que fue sentenciado a 241 de prisión debido a los agravantes del delito.

Ese caso en particular determinó que ningún joven no puede ser sentenciado de por vida sin derecho a libertad condicional porque la Constitución lo prohíbe expresamente cuando no se trata de un homicidio.

Específicamente Bostic fue declarado culpable de ocho cargos de acción criminal con un arma de fuego, tres cargos de robo, tres de intento de robo, dos de asalto, uno de secuestro y otro de posesión de marihuana a la edad de 16 años cuando robaba a un grupo de seis personas en 1995.

Dos personas fueron heridas de bala, y con la ayuda de un cómplice, Bostic secuestró y robó a una séptima persona y usó el dinero para comprar la marihuana.

Por los delitos, el adolescente fue condenado a los más de 200 años de prisión, con derecho a libertad condicional a los 112 años de la condena, lo que la hace prácticamente prisión de por vida.

El argumento de la Fiscalía se basó en que se trató de condenas agregadas y que además hubo agravantes durante el crimen. "Este joven cometió crímenes atroces cerca de su edad adulta, pero, a diferencia de las sentencias que este Tribunal consideró inconstitucionales... no recibió una sentencia de cadena perpetua sin la posibilidad de libertad condicional por un crimen individual", dijo el informe judicial.