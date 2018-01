El héroe indigente que ayudó a las víctimas del atentado de Manchester reconoce que les robó

El 22 de mayo de 2016 un hombre con una bomba pegada a su cuerpo la detonaba en el Manchester Arena, en Reino Unido, justo a la entrada del estadio donde la cantante Ariana Grande daba un concierto. Murieron 22 personas, niños, jóvenes, padres y madres que acompañaban a sus hijos. Y allí, en el caos de heridos, muertos y personas asustadas hubo otras que asistieron a las víctimas.

Solo un día después de la explosión, Chris Parker, un indigente que se encontraba en los alrededores del estadio en ese momento, se hacía mundialmente famoso por prestar socorro a los heridos. Ahora se ha declarado culpable de robar a las víctimas ante una corte de Manchester. El juez le advirtió que la pena será de prisión.



Según informaciones de la prensa local, que recogió The New York Times, Parker dijo tras el atentado que ayudó a una joven que había perdido las piernas "tapándola con su camiseta", y que sostuvo a una mujer muerta en sus brazos. La heroicidad de Parker llevó a Michael Jones a crear una cuenta en Go Fund Me para recaudar fondos para el indigente. Consiguió cerca de 67,000 dólares. Pero pronto aparecieron unas imágenes de la televisión china CCTV en las que se veía al hombre robar el bolso de Pauline Healey, una mujer que resultó herida grave en el atentado. A su lado su nieta yacía muerta en el suelo.

Ahora Parker ha admitido ante una corte que robó el bolso de Healey y que utilizó su tarjeta de crédito en un McDonalds de Manchester, según reporta el diario The Guardian. También se ha declarado culpable de robar el celular a una menor de 14 años que resultó herida en el atentado.

Aunque en un principio Parker sostuvo en sus declaraciones que era inocente, este pasado miércoles confesó su culpa. La razón puede ser, como apunta The Guardian, evitar ir a jucio. Si hubiera ido a juicio el jurado vería las cintas donde, según reportan los medios, se le ve merodear a las víctimas tendidas en el suelo, dar patadas a un bolso, meter las manos en los bolsillos de un abrigo, y otras imágenes similares.



Respecto a la campaña para recaudar fondos, la plataforma Go Fund Me declaró a The Independent que el dinero no fue entregado a Parker y que siguen teniendo pleno control sobre lo recaudado. Según explicaron están trabajando para ponerse en contacto con los donantes y en el plazo de 10 días devolverles el dinero.

