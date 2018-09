Este anciano camina 6 millas todos los días para visitar a su esposa en el hospital

Su esposa Waverlee fue diagnosticada con cáncer cerebral en 2009, tiene parálisis y se encuentra hospitalizada en la terapia intensiva del New York State Hospital.

"Simplemente no podía entender cómo las personas podían pasarlo por alto. Estaba lloviendo, no mucho, pero lo suficiente como para tener tus limpiaparabrisas en marcha", compartió Bookhart. "Simplemente tuve que hacerlo. Tuve que parar".

Lutheta Younger le dijo al portal Yahoo sobre las caminatas de su padre: "No tiene que hacerlo, pero quiere hacerlo". Puedo conducirlo. Él simplemente no quiere esperar; está impaciente". "Todavía dice, 'no, tengo que ir a buscar a mi esposa. Tengo que irme", agregó. También ha señalado que prefiere caminar, porque le da vitalidad.