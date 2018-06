Descubrió que su ex falsificó la carta que descarriló su carrera profesional

Aspiraba a estudiar con Yehuda Gilad, un maestro de clarinete que, según The Washington Post , acepta solo dos estudiantes nuevos por año en Colburn. El plan del conservatorio además ofrece una beca que cubre la matriculación, alojamiento y gastos misceláneos.

Pero en 2016, dos años después de recibir esa carta de rechazo, Abramovitz descubrió que ese email no fue enviado por Gilad.

Es que en realidad, el joven había sido aceptado por el Conservatorio de sus sueños. La carta de rechazo la envió su ex novia, una estudiante de flauta de su universidad.

El joven demandó a su ex y como ella nunca respondió a la demanda perdió el caso 'por no presentarse'. La Corte Superior de Ontario falló a favor del joven y Lee deberá pagarle 350,000 en dólares canadienses (unos 260,000 dólares estadounidenses).

Cuando se enteró del fraude hecho por Lee, ellos ya no eran pareja. Habían cortado un año antes. Y mientras que él aún no encontraba explicación a lo ocurrido con el maestro, fue un amigo el que le sugirió que tal vez pudo haber sido Lee no tanto por desconfianza sino porque era ella la que más acceso tenía a la computadora de él.