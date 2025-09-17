La historia detrás del video viral de una senadora confrontando a ICE en West Chicago

Video “¡No salgan!”: el video viral de la senadora corriendo para alertar de los operativos de ICE

"¡En mi ciudad no! ¡En mi ciudad no!", se escucha decir a la senadora estatal demócrata de Illinois Karina Villa (del Distrito 25) en un video que se ha hecho viral a un grupo de hombres uniformados y enmascarados que parecen ser agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) realizando un operativo en West Chicago.

El lunes, Villa transmitió un Facebook Live para advertir a las familias de la zona sobre las redadas de inmigración que se estaban realizando en ese momento. La senadora les pedía permanecer en sus casas y no abrir las puertas mientras ICE llevaba a cabo la 'Operación Midway Blitz', durante la que se hicieron varios arrestos.

Su acción ha generado tanto apoyo de grupos de defensa de los derechos de los inmigrantes.

ICE emitió un comunicado asegurando que las acciones de Villa fueron "irresponsables y peligrosas" por alentar a la población a interferir con las operaciones de las fuerzas de seguridad.

Villa, una dura crítica de las políticas migratorias del presidente Donald Trump, se postula para Contralora del Illinois, habló con Univision Noticias sobre lo que se vivió en la zona. Esta es parte de la entrevista:

Univision Noticias: ¿Qué es exactamente lo que ocurrió en este video viral de usted en el que aparece confrontando a los agentes de ICE?.

Senadora Karina Villa: Me avisaron desde muy temprano que ICE estaba presente aquí en el condado de DuPage (en West Chicago). Entonces, inmediatamente después de eso, el pueblo me empezó a mandar mensajes diciéndome en dónde estaba ICE. Yo me fui inmediatamente a donde estaban y cuando llegué a ese sitio yo me bajé del carro y sentí, la verdad, una impotencia que quería gritarle a todo el pueblo para avisarles lo que estaba sucediendo. Entonces se me ocurrió hacer un Facebook Live en mi página de Senadora Karina Villa, ahí cuando estaba yo filmando había 3 agentes en esa esquina dentro de sus carros, pero luego vi que había más agentes a una cuadra. Pero esos agentes estaban afuera de su carro caminando. Entonces eché a correr porque yo quería ver qué estaban haciendo y asegurarme que el pueblo no abriera las puertas. En el vídeo ven que voy gritándole al pueblo: 'Quédense en su casa, no abran las puertas'. Y cuando llegue a ese sitio, estaba un joven con una cámara grabando. Yo me enfrenté con los agentes y les dije que qué estaban haciendo ahí, que se quitaran las máscaras y que se salieran de mi ciudad.

UN: ¿Usted tiene idea si el operativo terminó con detenidos o no?

Villa: Sí, sí. Sé que antes de que yo llegué, ya habían parado camionetas que llevaba a más o menos 13 individuos que se llevaron. También sé que durante ese encuentro que yo tuve estaban deteniendo a una persona en unos apartamentos y a otra persona que está adentro de su carro. Iba manejando hacia el trabajo. Otra persona que estaba caminando, simplemente caminando en otra parte de la misma ciudad en donde vivo, que es West Chicago, dentro del condado de DPage, agarraron a esa persona también. Después de eso, el pueblo se unió. Empezó a llegar muchos aliados de diferentes partes a a vigilar, a, a perseguir, a tomar video, a tomar fotos, nos movilizamos inmediatamente y para las 10:00 de la mañana fue la última noticia que ya para entonces se habían ido. Eso yo creo que fue en gran parte por tantas personas, más de 40 personas y voluntarios que llegaron a estar vigilantes dentro de la Comunidad.

UN: ¿Las detenciones han sido en una zona residencial o hay fábricas?¿Hay zonas de trabajo?

Villa: Tenemos de los de las dos cosas. En esta zona en donde yo vivo hay más de 300 fábricas y mayormente la persona latina que va a trabajar a esas fábricas vive de en este pueblo pequeño que se llama West Chicago. Aparte hay otros pueblos, otras ciudades cerca, que son Elgin y Aurora, en donde también ha habido redadas de ICE. Pero yo creo que lo que hicieron en West Chicago fue algo muy, de repente. Fue algo muy intenso y muy calculado. No se había visto todavía ese tipo de movimiento, por lo menos en estas áreas de los suburbios.

UN: Con este despliegue de fuerzas que está haciendo la administración Trump, ¿podemos hablar de racial profiling? Esto esto de en tener miedo de ir a trabajar, tener miedo de llevar a los niños a la escuela, porque ahora está pasando esto y el racial profiling puede jugar un papel acá.