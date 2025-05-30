Gobierno de Trump publica la lista de las 500 "jurisdicciones santuario" a las que acusa de obstaculizar su política migratoria

Video En video: ICE arresta a una madre junto a sus hijas pequeñas tras salir de una corte de Inmigración

El departamento publicó el jueves una lista de las jurisdicciones, y señaló que cada una de ellas recibirá una notificación formal de que el gobierno ha determinado que no cumplen y si se cree que están violando alguna ley penal federal. La lista fue publicada en el sitio web del DHS (siglas en inglés del departamento).

“Estos políticos de ciudades santuario están poniendo en peligro a los estadounidenses y a nuestras fuerzas policiales con el fin de proteger a extranjeros ilegales criminales (y) violentos”, manifestó en un comunicado Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional.

Trump ganó las elecciones en noviembre gracias en parte a sus promesas de combatir lo que considera una "invasión" de migrantes y se propone expulsar a todos aquellos que hayan entrado sin visa.

El 28 de abril, el presidente emitió una orden ejecutiva que requería al DHS y al Departamento de Justicia la publicación de "una lista de estados y jurisdicciones locales que obstruyen la aplicación de las leyes federales de inmigración".

"Esta es una insurrección sin ley contra la supremacía de la ley federal y la obligación del gobierno federal de defender la soberanía territorial de Estados Unidos", se lee en el decreto.

Qué hace que Trump considere "santuario" a una jurisdicción

El gobierno de Trump ha atacado repetidamente a comunidades, estados y jurisdicciones que, según dice, no están haciendo lo suficiente para ayudar al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) a cumplir las promesas de campaña del mandatario de expulsar a millones de personas que se encuentran en el país sin permiso.

Pero lo cierto es que no existe una definición específica ni jurídica de lo que constituye una "jurisdicción santuario". A menudo el término se usa para referirse a agencias policiales, estados o comunidades que no cooperan en el control de la inmigración.

La lista fue compilada utilizando varios factores, como si las ciudades o localidades afirmaron que efectivamente eran jurisdicciones santuario, qué tanto acataban las peticiones de los funcionarios de inmigración, si tenían restricciones para compartir información con los agentes migratorios, o si tenían protecciones jurídicas para personas que se encuentran en el país sin autorización, según el DHS.

En la lista de Trump Figuran ciudades como San Francisco, San Diego, Las Vegas, Nueva York, Santa Fe y Filadelfia, entre otras muchas.

Cómo busca Trump presionar a estas jurisdicciones santuario

El DHS exige que estas jurisdicciones "revisen y modifiquen de inmediato sus políticas".

Más adelante, los departamentos y agencias federales —en trabajo conjunto con la Oficina de Administración y Presupuesto— tendrían la tarea de identificar subvenciones o contratos federales con las "jurisdicciones santuario" y suspender o rescindir el dinero, según la orden ejecutiva.

Si el gobierno de Trump determina que "siguen en rebeldía", entonces el secretario de Justicia y el secretario de Seguridad Nacional están facultados para aplicar las "medidas jurídicas y policiales" que consideren necesarias para hacerlas cumplir.

Una forma en que el gobierno busca contar con apoyo estatal y local es a través de acuerdos del programa 287(g) con agencias policiales locales. Esos acuerdos les permiten a las agencias policiales locales asumir algunas funciones de inmigración y con ello ampliar las capacidades del ICE. El número de esos acuerdos se ha disparado en sólo unos meses en el gobierno de Trump.

El ICE cuenta con unos 6,000 agentes —un número que ha permanecido sin grandes cambios durante años— facultados para buscar, arrestar y expulsar a inmigrantes. Al apoyarse en las policías locales, puede aumentar rápidamente su capacidad para acumular deportaciones.

A menudo las comunidades que no cooperan con el ICE dicen que no lo hacen porque así los inmigrantes se sienten más seguros para recurrir a la autoridad si son testigos o víctimas de un delito. Y argumentan que la aplicación de las leyes de inmigración es una tarea federal, y que necesitan enfocar sus limitados recursos en combatir el crimen.

“Las políticas de santuario son legales y nos hacen a todos más seguros”, dijo el jueves en un comunicado una coalición de funcionarios locales de diversas partes del país y una organización sin fines de lucro llamada Public Rights Project. Señalaron que la lista era una táctica para intimidar a los gobiernos locales para cooperar con el ICE.

El gobierno de Trump ya ha tomado una serie de medidas contra estados y comunidades que no cooperan con el ICE, y se ha topado con resistencia en los tribunales. Una orden ejecutiva emitida por Trump instruye al secretario de Justicia y a la secretaria de Seguridad Nacional a retener dinero federal de las jurisdicciones santuario. Otra ordena a las agencias federales asegurarse de que los pagos a los gobiernos estatales y locales no "fomenten las llamadas políticas ‘santuario’ que buscan proteger a los extranjeros ilegales de la deportación".

Qué respondieron las jurisdicciones santuario de la lista de Trump

Algunas ciudades respondieron después de encontrarse en la lista.

El alcalde de Baltimore, Brandon Scott, dijo en X que su urbe no es una "ciudad santuario", y señaló que Baltimore no controla las cárceles municipales. Las cárceles son un área clave donde el ICE coopera con las autoridades policiales locales para ser notificado cuando los inmigrantes van a ser liberados.

Pero Scott también dijo que la ciudad no se disculpaba por ser una "ciudad acogedora" y que se estaba preparando para litigar si era necesario para proteger a la comunidad inmigrante de la ciudad y el dinero que recibe del gobierno federal.

“Somos mejores gracias a nuestros vecinos inmigrantes, y no estamos dispuestos a traicionarlos ante este gobierno”, dijo Scott.

En un comunicado en X, el gobierno de Las Vegas dijo que no estaban seguros de por qué el DHS los incluyó en la lista y que esperaban "aclarar este malentendido". La ciudad dijo que la policía y las instalaciones carcelarias allí cumplen con la ley federal.

El ICE es responsable de hacer respetar las leyes de inmigración a nivel nacional, pero a menudo solicita ayuda estatal y local para alertar a las autoridades federales sobre inmigrantes buscados para su deportación y retener a esas personas hasta que agentes federales asuman su custodia.

