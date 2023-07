Estos son los 3 mitos dañinos más frecuentes sobre los inmigrantes en EEUU

Aun así, muchos inmigrantes se sienten presionados a restar importancia a sus antecedentes. Mientras realizaba entrevistas con miembros de la comunidad turca en Chicago, hablé con muchas personas que admitieron que no se sentían cómodas haciendo alarde de su cultura turca. Esto no me sorprendió. Los inmigrantes suelen estar expuestos a nuevos conjuntos de prejuicios y sesgos, por lo que temen no poder acceder a servicios como la atención médica y la educación.