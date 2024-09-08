Ni las aplicaciones ni el acceso al 911 contrarrestan las consecuencias mortales de políticas fronterizas restrictivas

La frontera entre Estados Unidos y México vuelve a dominar las elecciones presidenciales estadounidenses. Los votantes han situado la inmigración en un lugar destacado de su lista de preocupaciones, por lo que tanto la candidata presidencial demócrata Kamala Harris como el candidato republicano Donald Trump han prometido reforzar la seguridad fronteriza y frenar el flujo de solicitantes de asilo a través de la frontera sur del país.

Como investigadora académica e hija de inmigrantes, quería entender qué han logrado en el pasado las políticas migratorias restrictivas. Al investigar archivos de periódicos, informes gubernamentales y relatos de organizaciones no gubernamentales desde principios de los años 1990 hasta la actualidad, descubrí que, si bien las leyes y políticas destinadas a frenar la migración en la frontera entre Estados Unidos y México en general no la han frenado sí han provocado sistemáticamente la muerte de más migrantes en el camino.

También descubrí que las innovaciones basadas en teléfonos móviles destinadas a hacer que el asilo sea más seguro y fácil pueden no ayudar tanto como se creía.

Desde 1993, décadas de inestabilidad económica, inestabilidad política, intensificación de la violencia y los efectos del cambio climático en América Latina han impulsado el aumento de las tasas de migración a Estados Unidos a medida que las personas huyen de situaciones que amenazan sus vidas. En 2023, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos informó aproximadamente 2.5 millones de detenciones y deportaciones de migrantes en la frontera entre Estados Unidos y México. Esto representa un aumento del 750% desde 1992.

Este repunte a principios de la década de 1990 coincidió aproximadamente con la 'Operación Bloqueo', un esfuerzo del gobierno federal para reforzar la seguridad en el entonces relativamente poroso puesto de control fronterizo de El Paso, Texas. Al apostar a unos 450 agentes de Patrulla Fronteriza a lo largo de un tramo de 20 millas de frontera para verificar que todas las personas que ingresaban a Estados Unidos tenían una visa u otra autorización, el objetivo de Estados Unidos era detener los cruces ilegales en El Paso.

Para evitar los controles de documentación, un flujo cada vez mayor de migrantes comenzó a tomar rutas más largas y peligrosas a través del desierto para cruzar a Estados Unidos.

Muchos de ellos eran solicitantes de asilo, que huían de la persecución y otros peligros en su país, cuyo objetivo era llegar a Estados Unidos y presentar una solicitud de protección de asilo. Esto se llama presentar una solicitud de asilo “defensiva”, a diferencia de una solicitud “afirmativa”, que se presenta antes de viajar a Estados Unidos.

Cambios al proceso para solicitar asilo en la frontera

Se trata de un proceso que antes era común y que se ha vuelto más difícil en los últimos años. Durante la pandemia del covid-18, el Título 42 del gobierno de Donald Trump comenzó a exigir que los migrantes permanecieran en México y presentaran su solicitud de asilo afirmativa en Estados Unidos desde allí.

Después de que esa norma caducara en mayo de 2023, la administración de Joe Biden creó una nueva norma federal que permite a los funcionarios fronterizos negar asilo a casi cualquier migrante en un puerto de entrada oficial a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México que no haya solicitado asilo previamente en ruta a Estados Unidos.

Esta nueva norma requiere que los solicitantes de asilo soliciten asilo afirmativo, es decir, antes de llegar a la frontera, utilizando la nueva aplicación para teléfonos móviles de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, CBP One.

Esta innovación para teléfonos móviles tenía como objetivo agilizar el proceso de asilo. Sin embargo, la aplicación es notoriamente defectuosa y la agencia no agregó suficientes franjas horarias adicionales a su calendario para la avalancha de nuevas citas de asilo afirmativo que de otro modo habrían sido "defensivas".

Los solicitantes de asilo, que no pueden cruzar legalmente a Estados Unidos hasta que presentan sus solicitudes, ahora permanecen atrapados en el lado mexicano de la frontera durante un promedio de siete meses a la espera de su cita con Aduanas y Protección Fronteriza.

Los migrantes que se alojan en refugios en las ciudades fronterizas mexicanas dicen que viven con el temor de que los perseguidores de los que huyeron los encuentren allí. También son vulnerables a la violencia y los secuestros que sufren los solicitantes de asilo a lo largo de la frontera.

Video “Se llevaron a una familia completa”: migrantes denuncian secuestros en la frontera de México y Guatemala

¿Muerte ahora o más tarde?

A medida que Estados Unidos ha endurecido la seguridad en los puestos de control fronterizos oficiales a lo largo de los años, como lo hizo en El Paso, los migrantes a su vez han optado por cruzar la frontera en las zonas remotas del desierto de Sonora en Arizona.

Esta peligrosa ruta ha hecho que una travesía ya peligrosa sea todavía más mortal. La Oficina de Responsabilidad Gubernamental de Estados Unidos descubrió que las tasas de mortalidad en el cruce de la frontera se habían más que duplicado entre 1995 y 2005, a pesar de que no hubo un aumento en el número de entradas de migrantes registradas a Estados Unidos durante este período de tiempo.

En 2023, casi la mitad de los 686 migrantes que murieron al intentar cruzar la frontera entre Estados Unidos y México murieron en los desiertos de Sonora y Chihuahua, principalmente por calor y frío extremos. Antes de la 'Operación Bloqueo', menos de un tercio de esa cantidad de personas murieron tratando de ingresar a Estados Unidos: 205 en 1993.

“El castigo que impone el terreno difícil” es su propia política migratoria, parafraseando al académico Jason De Léon en su libro de 2015 'La tierra de las tumbas abiertas'.

En un esfuerzo por reducir las muertes de migrantes en los desiertos de Arizona, en 2008 la organización humanitaria Humane Borders negoció con el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos para que se instalaran equipos de comunicaciones de seguridad pública en las torres de observación que se estaban construyendo a lo largo de la frontera ese año. Este equipo permitió a los migrantes llamar al 911, y a nadie más, para solicitar servicios de emergencia.

Sin embargo, al llamar al 911, los migrantes se exponen a la deportación. Un informe de 2023 de la organización humanitaria No More Deaths concluyó que casi todas las llamadas de socorro al 911 realizadas por presuntos migrantes en el condado de Pima, Arizona, fueron redirigidas a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza en lugar de recibir apoyo inmediato de búsqueda y rescate. Los funcionarios fronterizos pueden entonces identificar la ubicación de la persona que llama utilizando el equipo de vigilancia de las torres, que incluye radares, sensores de imágenes y hardware de computación periférica.

Al igual que los despachadores de emergencia locales, los funcionarios fronterizos deben evaluar las necesidades y brindar asistencia médica de emergencia. Pero también pueden detener a los inmigrantes no autorizados para deportarlos.

“Tan pronto como intentas llamar a alguien para que venga a buscarte”, dijo un migrante a los investigadores en un estudio de 2017, los agentes de Patrulla Fronteriza “saben dónde estás y te buscarán”.

Aquellos que luchan contra la deshidratación o las lesiones enfrentan una elección sombría. Si no llaman al 911, pueden morir en el desierto. Si llaman, pueden morir más tarde, ya sea en los centros de detención de inmigrantes de Estados Unidos, donde decenas de personas mueren cada año por problemas médicos o de salud mental prevenibles, o en su país de origen, si son enviados de regreso a los peligros de los que huyeron.

Las investigaciones indican que, si bien algunos migrantes se sienten más seguros con un teléfono, sabiendo que ellos o sus contrabandistas pueden pedir ayuda en caso de emergencia, otros tienen demasiado miedo de ser detectados como para llevar o usar su dispositivo móvil.

La oportunidad de pedir ayuda de emergencia ha evitado algunas muertes en las zonas fronterizas de Estados Unidos. El centro de llamadas al 911 de Tucson informó haber recibido alrededor de 40 llamadas al día desde la región fronteriza solo en 2021. Pero las políticas fronterizas restrictivas impiden el potencial salvador de vidas del teléfono móvil.

La necesidad y el deseo de migrar a Estados Unidos no han hecho más que crecer en las últimas décadas, pero la aceptación de la inmigración en el país ha disminuido, con consecuencias mortales.

*Angela Schöpke Gonzalez es candidata a PhD de la Universidad de Michigan.

Este artículo fue publicado inicialmente en The Conversation. Puedes leer en inglés el original.

