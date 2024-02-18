Texas construirá una base de la Guardia Nacional para frenar el paso de inmigrantes en la frontera con México

Texas construirá una base de operaciones para hasta 1,800 elementos de la Guardia Nacional en Eagle Pass, anunció el viernes el gobernador Greg Abbott. Con esto aumentará la presencia de soldados en esa ciudad fronteriza en la que el estado se ha enfrentado con el gobierno federal en torno al control de la inmigración.

La propiedad de 80 acres junto al río Grande estará ubicada a corta distancia del parque Shelby, la zona en la orilla del río donde elementos de la Guardia Nacional de Texas han instalado alambre de púas a lo largo de varias millas y desde hace semanas empezaron a negar el acceso a los agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos.

"Esto aumentará la capacidad para que un mayor número de elementos del Departamento Militar de Texas en Eagle Pass opere con mayor eficacia”, señaló Abbott.

El gobernador dijo que la base busca mejorar las condiciones para los soldados que han sido desplegados en la frontera entre Estados Unidos y México, un tema que dificultó la misión de la Guardia Nacional durante los primeros meses de la 'Operación Estrella Solitaria', el nombre que se le dio a las medidas de Abbott en la frontera.

La base se construirá en fases de 300 camas cada 30 días. Se prevé que la primera etapa culmine en abril, dijo el mayor general Thomas Suelzer, jefe del Departamento Militar de Texas. El complejo incluirá tres puestos de mando, almacenes de armas y un helipuerto, añadió.

Agentes de Texas siguen teniendo el control del parque Shelby, al norte del sitio de la base, como parte de las medidas de Abbott para reforzar la seguridad en la frontera. El alcalde de Eagle Pass dijo que la acción para controlar el parque al comenzar enero tomó a la ciudad por sorpresa y cuestionó el momento en que se llevó a cabo, dado que los cruces fronterizos han disminuido en las últimas semanas.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos pidió el mes pasado a la Corte Suprema que le ordenara a Texas permitir el ingreso al parque a los agentes de la Patrulla Fronteriza. El gobierno federal señaló que esos agentes utilizan el parque para vigilar el río e introducir lanchas en él.

Eagle Pass, que tiene unos 30,000 habitantes, se ha convertido en los últimos años en un importante corredor para los cruces ilegales , lo que llevó a Abbott a centrar su atención allí. La comunidad se encuentra en el sector de la Patrulla Fronteriza en Del Río, Texas, que suele ser el más transitado de las nueve divisiones de la agencia en la frontera. En diciembre, cuando se batió un récord mensual con casi 250,000 arrestos por entradas ilegales, Del Río registró 71,095, solo superado por Tucson, Arizona. San Diego, en California, fue el tercer sector más transitado.

