Redadas de ICE e incertidumbre sobre la política migratoria de Trump ahuyentan a trabajadores y desconciertan a las empresas

Video "¿Por qué nos tratan así?": inmigrantes narran el pánico durante redada de ICE cerca a un Home Depot

Agricultores, ganaderos y gerentes de hoteles y restaurantes respiraron aliviados la semana pasada cuando el presidente Donald Trump ordenó pausar las redadas migratorias que estaban afectando a estas industrias y ahuyentando a los trabajadores extranjeros.

“Por fin hubo una sensación de calma”, le dijo a la agencia AP Rebecca Shi, directora ejecutiva de la Coalición Estadounidense de Inmigración Empresarial.

PUBLICIDAD

Pero ese respiro no duró mucho.

“No habrá espacios seguros para las industrias que albergan a delincuentes violentos o intentan deliberadamente socavar las medidas de control migratorio. El control de las leyes en los lugares de trabajo sigue siendo un pilar fundamental de nuestros esfuerzos para salvaguardar la seguridad pública, la seguridad nacional y la estabilidad económica”, declaró este miércoles la subsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlinm, revirtiendo así la medida.

Este cambio de postura desconcertó a las empresas que intentaban comprender la política real del gobierno, y Shi asegura que ahora “hay miedo y preocupación de nuevo”.

“Esa no es forma de dirigir un negocio cuando los empleados están en este nivel de estrés y trauma”, afirmó.

Cómo se están viendo afectadas muchas empresas por la promesa electoral de Trump de realizar "deportaciones masivas"

Trump hizo campaña con la promesa de deportar a millones de inmigrantes que trabajan ilegalmente en Estados Unidos, un tema que ha enardecido a su base republicana desde hace tiempo.

La represión se intensificó hace unas semanas cuando Stephen Miller, subjefe de gabinete de la Casa Blanca, otorgó al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) una cuota a alcanzar de 3,000 arrestos diarios, algo muy superior a los 650 diarios alcanzados en los primeros cinco meses del segundo mandato de Trump.

De un día para otro, ICE parecía estar en todas partes. "Vimos agentes de ICE en granjas, apuntando con rifles de asalto a las vacas y despidiendo a la mitad de la fuerza laboral", dijo Shi, cuya coalición representa a 1,700 empleadores y apoya la inmigración legal.

PUBLICIDAD

Una redada de ICE dejó a una lechería de Nuevo México con solo 20 trabajadores, en comparación con los 55 que tenía. "No se puede desanimar a las vacas", dijo Beverly Idsinga, directora ejecutiva de la Asociación de Productores Lácteos de Nuevo México. “Necesitan que las ordeñen y alimenten dos veces al día”.

Claudio González, chef de Izakaya Gazen en el distrito Little Tokyo de Los Ángeles, comentó que muchos de sus empleados hispanos, estén legalmente o no en el país, han estado faltando al trabajo recientemente por temor a ser perseguidos por ICE. Su restaurante está a pocas cuadras de varios edificios federales, incluyendo un centro de detención de la agencia migratoria.

“A veces tienen demasiado miedo de hacer su turno”, dijo González. “Sienten que (el ser detenido por agentes) se basa en el color de la piel”.

En algunos lugares, el problema no es ICE, sino los rumores sobre su labor. En plena época de cosecha de cerezas en el estado de Washington, muchos trabajadores extranjeros se mantienen alejados de los huertos tras recibir informes de inminentes redadas.

Así, una operación que normalmente emplea a 150 recolectores se ha reducido a 20. Sin importar que no haya habido ninguna señal de la presencia de ICE en los huertos.

"No hemos oído hablar de ninguna redada real", dijo Jon Folden, gerente de huertos de la cooperativa agrícola Blue Bird en el valle del río Wenatchee, Washington. "Hemos oído muchos rumores".

Jennie Murray, directora ejecutiva del grupo National Immigration Forum, dijo que algunos padres inmigrantes temen que sus lugares de trabajo sean allanados y detenidos por ICE mientras sus hijos están en la escuela.

PUBLICIDAD

Dijo que la mayoría se pregunta: "¿Y después mi hijo de segundo grado se baja del autobús escolar y no tiene un padre que lo críe? Tal vez no debería ir a trabajar”.

Agenda política de Trump vs. realidad económica

Estas historias de terror fueron transmitidas a Trump, a miembros de su gobierno y a legisladores del Congreso a través de grupos de defensa empresarial y de reforma migratoria como la coalición de Shi.

“Nuestros agricultores y la gente del sector hotelero y de ocio afirman que nuestra agresiva política migratoria les está quitando excelentes trabajadores con muchos años de experiencia, y esos empleos son casi imposibles de reemplazar”, escribió el presidente en su red Truth Social la semana pasada.

Fue otro ejemplo de cómo la agenda política de Trump choca de frente con la realidad económica. Con una tasa de desempleo en EEUU del 4.2%, muchas empresas están desesperadas por encontrar trabajadores, y la inmigración se los proporciona.

Según la Oficina del Censo estadounidense, los trabajadores nacidos en el extranjero representaron menos del 19% de los trabajadores empleados en el país en 2023. Sin embargo, representaron casi el 24% de los empleos en el sector de preparación y servicio de alimentos y el 38% en la agricultura, la pesca y la silvicultura.

“Tengo muy claro que quienes impulsan estas redadas dirigidas a granjas, corrales de engorde y lecherías no tienen ni idea de cómo funcionan las granjas”, dijo este martes en conferencia virtual Matt Teagarden, director ejecutivo de la Asociación Ganadera de Kansas.

PUBLICIDAD

Torsten Slok, economista jefe de Apollo Global Management, estimó en enero que los trabajadores indocumentados representan el 13% de los empleos agrícolas en EEUU y el 7% de los trabajos en empresas como hoteles, restaurantes y bares.

El Pew Research Center publicó el año pasado que el 75% de los votantes registrados en EEUU, incluido el 59% de los partidarios de Trump, coincidieron en que los inmigrantes indocumentados ocupan, en su mayoría, empleos que los ciudadanos estadounidenses no desean.

Anteriormente, los economistas estimaban que los empleadores estadounidenses no podían sumar más de 100,000 empleos al mes sin sobrecalentar la economía ni disparar la inflación.

Sin embargo, las economistas Wendy Edelberg y Tara Watson, del Brookings Institution, calcularon que, debido a la llegada de inmigrantes, el crecimiento mensual del empleo podría alcanzar entre 160,000 y 200,000 puestos de trabajo sin ejercer una presión alcista sobre los precios.

Ahora, los planes de deportación de Trump y la incertidumbre que los rodea, están lastrando a las empresas y la economía.

“La realidad es que una parte importante de nuestra industria depende de la mano de obra inmigrante: personas cualificadas y trabajadoras que han formado parte de nuestra fuerza laboral durante años. Cuando hay redadas o represiones repentinas, se retrasan los plazos, se incrementan los costos y se dificulta la planificación anticipada”, afirma Patrick Murphy, director de inversiones de la constructora Coastal Construction de Florida y excongresista demócrata.

PUBLICIDAD

“No tenemos la certeza de un mes para otro sobre cuáles serán las normas ni de cómo se aplicarán. Esa incertidumbre dificulta enormemente la gestión de un negocio con visión de futuro”, agregó.

“ICE ha detenido a personas que se encuentran legalmente en el país, por lo que ahora los inmigrantes legales tienen miedo de ir a trabajar... Todo esto va en contra de otros objetivos económicos que pueda tener el gobierno”, dijo por su parte Douglas Holtz Eakin, exdirector de la Oficina de Presupuesto del Congreso y actual presidente del grupo de expertos conservador American Action Forum.

“La política migratoria y la política económica no se corresponden en absoluto”, concluyó.

Mira también: