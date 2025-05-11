Arrestan a más de 100 personas en Tennessee en una operación conjunta de ICE con autoridades estatales

Video Temor en Washington DC por posibles redadas de ICE: padres formaron un muro humano en una escuela

Más de 100 personas fueron detenidas por agentes federales de inmigración en una operación conjunta con la Patrulla de Caminos de Tennessee, provocando preocupación e incertidumbre entre la comunidad inmigrante de Nashville.

“Ninguno de nosotros ha visto algo así antes”, dijo el viernes Lisa Sherman Luna, directora ejecutiva de la Coalición de Derechos de Inmigrantes y Refugiados de Tennessee.

La operación, realizada con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) es un recordatorio de cómo las jurisdicciones de aplicación de la ley locales y estatales juegan un papel clave en los planes de "deportaciones masivas" del presidente Donald Trump. La semana pasada, agentes de Florida promocionaron una operación conjunta con ICE en la que se realizaron 1,120 arrestos relacionados con la inmigración.

La Patrulla de Caminos dijo el viernes que realizó 588 controles de tráfico como parte de la operación conjunta con ICE y que tomó bajo custodia a 103 personas bajo investigación por violaciones a las leyes de inmigración.

Las paradas “llevaron a la recuperación de drogas y armas ilegales, retirando de las calles a elementos peligrosos y haciendo que Tennessee sea más seguro”, dijo la Patrulla de Caminos. Una persona era buscada por un asesinato en El Salvador, afirmó.

El gobernador de Tennessee, Bill Lee, aprobó recientemente una ley para crear una división de aplicación de las leyes de inmigración en el Departamento de Protección y Seguridad Nacional del estado, del que forma parte la Patrulla de Caminos. Es uno de los funcionarios republicanos comprometidos a usar recursos estatales para llevar a cabo los planes de Trump.

Críticas al apoyo estatal a las deportaciones de Trump

Mientras tanto, autoridades de la ciudad en el bastión demócrata de Nashville rechazaron la participación y han criticado los arrestos. El director legal de Nashville, Wally Dietz, dijo que la operación estatal-federal, que comenzó el 3 de mayo, tomó por sorpresa a todos los miembros del gobierno de la ciudad.

Respondiendo a las preocupaciones sobre la presencia de la policía de Nashville fuera de una oficina de ICE, Dietz dijo el miércoles que la ciudad “rutinariamente recibe solicitudes de patrullas adicionales por distintas razones y responde en la medida en que los recursos están disponibles”. Dijo que no sabía quién había sido detenido y que, cuando pidió más información a la Patrulla de Caminos, le dijeron que presentara una solicitud de registros públicos.

La Patrulla de Caminos dijo que los controles de tráfico se basan únicamente en el comportamiento del conductor. “No entramos en vecindarios ni detenemos vehículos basándonos en quién es una persona, detenemos basándonos en lo que hacen al volante”, afirmó.

Pero los defensores de los derechos de los inmigrantes sostienen que las patrullas se han centrado en partes de la ciudad donde la mayoría de los residentes son personas de minorías raciales.

“Todos los indicios apuntan a que esta es una acción policial con tintes raciales destinada a aterrorizar el corazón de la comunidad inmigrante y refugiada”, dijo Sherman Luna. “Lo que hemos escuchado es que la Patrulla de Caminos detiene a personas por cosas como una luz trasera rota o ventanas polarizadas”.

Luna cree que algunos de los detenidos podrían quedarse en el país si pudieran recibir una representación legal competente en una audiencia de inmigración. En cambio, ha escuchado que las personas aceptan ser deportadas por temor a pasar meses o años detenidas en instalaciones de inmigración.

Cerca del 9% de la población del área metropolitana de Nashville, de alrededor de 2 millones de personas, son inmigrantes, y muchos provienen de México y Honduras, según el análisis de datos del censo del Instituto de Políticas de Migración. La ciudad también tiene una gran población kurda que vive junto a refugiados de Sudán, Myanmar y otros países.

“Es una estrategia para infundir miedo en nuestros vibrantes, diversos y hermosos vecindarios”, afirmó Luna.

