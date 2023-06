La ley migratoria SB 1718 de Florida incluye 30 años de cárcel por transportar indocumentados: lo explicamos a fondo

“La manera en cómo está escrita la SB 1718 no es congruente con la forma en cómo fue escrita la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA). Y la ley estatal no tiene definición de inspección”, abundó. “Se producirán muchas situaciones extrañas (durante la vigencia de la nueva ley migratoria de Florida). Por ejemplo, si una persona es residente ahora y quizás originalmente entró ilegalmente a Estados Unidos, entonces no se sabe cómo aplicarán esta parte de la ley después del 1 de julio”.