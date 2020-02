La cruda historia de dos hondureños que perdieron todo por intentar cambiar su suerte en EEUU

“ Yo reflexiono en irme porque no hay trabajo, no hay nada aquí. Cualquiera se decepciona pues tantas cosas que hay que darle a la familia y no puedo dárselas”, dice Flores, un discurso nada lejano del emitido por Alvarado, “tengo mi padre, mi niña, mi esposa y no tengo casa. Tenemos terreno pero no dinero para trabajar”, dijo,