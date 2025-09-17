Jueza de inmigración ordena la deportación a Siria o Argelia del activista palestino Mahmoud Khalil

Video El momento en que el estudiante y activista Mahmoud Khalil es liberado de un centro de detención de ICE

Una jueza de inmigración en Luisiana ordenó la deportación a Siria o Argelia del activista palestino Mahmoud Khalil al considerar que omitió cierta información cuando realizó su solicitud de residencia permanente en Estados Unidos, según se pudo conocer en documentos presentados este miércoles por sus abogados ante un tribunal federal.

La decisión de la magistrada Jamee Comans se produjo pese a otra orden judicial previa en Nueva Jersey que bloqueó la expulsión de Khalil, mientras analiza el argumento legal de que su detención y deportación constituyen una represalia ilegal por su defensa de los derechos palestinos.

PUBLICIDAD

Khalil fue uno de los líderes de las protestas organizadas en la Universidad de Columbia en 2024 para exigir un alto el fuego en Gaza, y en marzo se convirtió en el primer detenido bajo la represión anunciada por el gobierno de Donald Trump contra las personas nacidas en el extranjero que se habían unido a dichas movilizaciones.

Los abogados de Khalil impugnaron la legalidad de su detención, pese a ser residente permanente, y acusaron al gobierno de Trump de intentar reprimir la libertad de expresión. Tras tres meses detenido, fue liberado el pasado mes de junio.

La batalla de las autoridades por lograr su deportación, sin embargo, no se detuvo. Ahora, el gobierno alega que cuando Khalil solicitó su residencia permanente no reveló todos sus empleos anteriores ni su afiliación a ciertas organizaciones.

Los abogados de Khalil apelarán su deportación

Los abogados de Khalil sugirieron en su escrito que planean apelar la orden de deportación, pero expresaron su preocupación por la probabilidad de que el proceso de apelación se resuelva de manera rápida y desfavorable para su cliente.

En la carta dirigida al juez federal de Nueva Jersey, Michael Farbiarz, los representantes legales de Khalil indicaron que tienen 30 días a partir del 12 de septiembre, fecha del fallo de la jueza de inmigración, para recurrir su decisión ante la Junta de Apelaciones de Inmigración.

“El único impedimento significativo para la deportación física del peticionario de EEUU sería la importante orden de este tribunal que prohíbe la deportación mientras esté pendiente su caso de hábeas corpus federal", escribieron.

PUBLICIDAD

En un comunicado, Khalil acusó al gobierno de Trump de usar "tácticas fascistas" en su caso.

"No me sorprende que el gobierno de Trump continúe tomando represalias contra mí por ejercer mi libertad de expresión. Su último intento, a través de un tribunal de inmigración irregular, expone su verdadera naturaleza una vez más", declaró.

Khalil fue arrestado por el gobierno tras invocar una disposición poco utilizada de la ley de inmigración que permite al Ejecutivo deportar a cualquier extranjero, incluso si es residente legal, si el Departamento de Estado concluye que la presencia de esa persona perjudica los intereses de la política exterior estadounidense.

En junio, el juez Farbiarz, designado por Biden, impidió que el gobierno de Trump lo deportara y acabó ordenando su liberación tras determinar que no representaba un riesgo de fuga ni un peligro para la comunidad.

Tras regresar a Nueva York, Khalil pudo reunirse con su esposa, quien es ciudadana estadounidense, y con su hijo que había nacido durante su detención.

Mira también: