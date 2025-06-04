Caso Kilmar Ábrego: jueza accede a que abogados del salvadoreño deportado indebidamente soliciten sanciones contra el gobierno de Trump

La jueza federal a cargo del caso de Kilmar Ábrego García, el joven deportado indebidamente de Estados Unidos a El Salvador, accedió este miércoles a la petición de sus abogados para presentar una moción solicitando sanciones contra el gobierno de Donald Trump por no proporcionar la información que se le requirió en las últimas semanas.

La jueza Paula Xinis ya había ordenado en abril al Ejecutivo que respondiera a las solicitudes de descubrimiento de prueba de los abogados del joven para conocer los detalles sobre su expulsión, pese a que en 2019 se había emitido una orden que prohibía la devolución a su país de origen por temor a que fuera perseguido allí.

Xinis accedió este miércoles a la petición de pedir sanciones después de que los demandantes aseguraran que la información presentada por el gobierno no contiene nada sustancial, dado que algunas de las pruebas incluyen mensajes con gran cantidad de datos censurados y otros clasificados.

La jueza ordenó al gobierno presentar su respuesta dentro de los siete días siguientes a la presentación de la moción.

El gobierno de Trump insiste en sus mismos argumentos respecto a Ábrego García frente a las órdenes judiciales

Hace dos meses, Xinis acusó al gobierno de ignorar sus órdenes judiciales, obstruyendo el proceso jurídico y actuando de "mala fe" al negarse a proporcionar información sobre los pasos que ha tomado —si es que ha tomado alguno— para liberar a Ábrego García.

La semana pasada, el gobierno de Trump pidió a la magistrada que desestime la demanda sobre este caso, argumentando de nuevo que el tribunal carece de jurisdicción porque Ábrego García ya no está en EEUU. Los abogados del Ejecutivo reiteraron sus argumentos de finales de marzo en contra de su regreso.

"El gobierno solicita a este tribunal que acepte una proposición impactante: que agentes federales puedan secuestrar a residentes de este país y depositarlos en prisiones extranjeras, en violación reconocida de la ley federal, mientras que ningún tribunal de EEUU tiene jurisdicción para hacer nada al respecto", respondió el equipo legal del salvadoreño este lunes

Además, aunque Xinis dictaminó en abril que el gobierno de Trump debe "facilitar" el regreso de Ábrego García a EEUU —lo que fue confirmado después por la Corte Suprema— los abogados insistieron en su escrito de respuesta que el gobierno sigue sin haber hecho lo necesario para garantizar el regreso del joven.

"La historia demuestra que cuando el gobierno se esfuerza de buena fe para facilitar el regreso de alguien, lo consigue", declararon. "La negativa de los acusados a solicitar de buena fe el regreso de Abrego García, al tiempo que alegan que su regreso está fuera de su control, no invalida la posibilidad de reparación".

Ábrego García vivía con su familia en Maryland, pero fue deportado en marzo a la conocida como "megacárcel" de El Salvador después de que el gobierno de Trump afirmara sin mostrar evidencias que es miembro de la pandilla MS-13, algo que es negado por su esposa y abogados.

Jueza garantiza a medios de comunicación más acceso a información sobre el caso de Ábrego García

En otra orden emitida este miércoles, Xinis accedió parcialmente a la solicitud de 14 medios de comunicación de distinta tendencia (como Fox News, NBC, CBS, The New York Times o The Washington Post) para que se hicieran de acceso público algunos registros judiciales del caso de Ábrego García.

Por ello, ordenó la apertura de varios expedientes, documentos que hasta ahora se habían archivado bajo secreto y la transcripción de una audiencia celebrada el 30 de abril.

"El derecho al acceso público a los registros judiciales sigue siendo fundamental para promover la fiabilidad del proceso, frenar los abusos judiciales y proporcionar al público una comprensión más completa del sistema judicial, incluyendo una mejor percepción de imparcialidad", respondió Xinis este miércoles.

