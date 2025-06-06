Graves enfrentamientos entre agentes fuertemente armados y manifestantes en Los Ángeles tras redadas de ICE

Video Operativos migratorios en Los Ángeles dejan varios detenidos: testigos relatan el caos que se vivió

Grupos de manifestantes y agentes federales protagonizaron este viernes graves enfrentamientos en el centro de Los Ángeles, después de que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) realizara varias redadas migratorias en la ciudad.

Estos operativos aparentemente coordinados provocaron concentraciones de protesta en algunos puntos, donde autoridades fuertemente armadas lanzaron granadas aturdidoras para intentar dispersar a la multitud reunida.

PUBLICIDAD

"Decenas de agentes federales con cascos y camuflaje verde llegaron en dos enormes camiones blindados y otros vehículos sin identificación, y pronto fueron abordados por una multitud de activistas y simpatizantes de inmigrantes. Algunos agentes llevaban escudos antidisturbios y otros sostenían rifles", reportó The New York Times.

Al menos 45 inmigrantes fueron arrestados sin orden judicial en siete operativos, según declaró en rueda de prensa Angélica Salas, directora ejecutiva de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA).

Los lugares elegidos fueron dos tiendas de Home Depot, una tienda en el Distrito de la Moda, una tienda de donas, un complejo de apartamentos y tribunales federales, entre otros.

Yasmeen Pitts O'Keefe, portavoz de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), una rama de ICE, dijo sin embargo que los agentes ejecutaron órdenes de registro en solo tres lugares. Declaró que, de los 45 detenidos, uno de ellos había sido arrestado por obstrucción.

La sección californiana del Sindicato Internacional de Empleados de Servicios (SEIU, por sus siglas en inglés) indicó que su presidente, David Huerta, fue arrestado mientras ejercía su derecho a observar y documentar la actividad de los policías.

En el Distrito de la Moda, los agentes acudieron a un negocio al considerar que existía causa probable de que el empleador estuviera utilizando documentos falsos para algunos de sus trabajadores, declaró Ciaran McEvoy, portavoz de la Fiscalía Federal.

PUBLICIDAD

Yliana Johansen-Méndez, directora de programas del Centro Legal de Defensores de Inmigrantes, afirmó que un hombre ya había sido deportado a México tras ser detenido en un Home Depot este viernes.

Con los operativos querían "sembrar el terror", critica alcaldesa de Los Ángeles

La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, aseguró que la actividad tenía como objetivo "sembrar el terror".

"Como alcaldesa de una ciudad orgullosa de inmigrantes, quienes contribuyen a nuestra ciudad de tantas maneras, estoy profundamente indignada por lo sucedido. Estas tácticas siembran el terror en nuestras comunidades y perturban los principios básicos de seguridad en nuestra ciudad", afirmó.

"Nuestra comunidad está siendo atacada y aterrorizada. Estos son trabajadores, estos son padres, estas son madres, y esto tiene que parar", coincidió Salas, de CHIRLA.

"Las medidas de control migratorio que aterrorizan a nuestras familias en todo el país y detienen a nuestros seres queridos deben parar ya", agregó, rodeada de una multitud que sostenía pancartas de protesta contra ICE.

ICE se negó a revelar detalles de las operaciones. La agencia afirmó que realiza arrestos rutinarios de ciudadanos extranjeros "que cometen delitos y de otras personas que han violado las leyes de inmigración de nuestro país", según un comunicado enviado a la agencia AP.

Pitts O'Keefe, de HSI, declaró a Los Angeles Times que agentes federales estaban ejecutando órdenes de registro relacionadas con la reclusión de personas sin autorización en el país.

PUBLICIDAD

Imágenes muestran las detenciones de inmigrantes y posteriores enfrentamientos

Videos grabados por testigos y equipos de noticias de televisión en Los Ángeles muestran a personas siendo llevadas a pie este viernes por agentes federales a través del estacionamiento de un Home Depot, así como los enfrentamientos que estallaron en otros puntos donde se realizaron otros arrestos.

KTLA mostró imágenes aéreas de agentes frente a una tienda de ropa en el distrito de la moda, sacando a detenidos de un edificio y dirigiéndolos hacia dos grandes camionetas blancas que esperaban justo afuera, en un estacionamiento. Los detenidos tenían las manos atadas a la espalda.

Los agentes los cachearon antes de subirlos a las camionetas. Los agentes llevaban chalecos con las siglas FBI, ICE y HSI. Agentes armados utilizaron cinta policial amarilla para mantener a la multitud alejada de los operativos.

Imágenes aéreas del mismo lugar, transmitidas por KABC-TV, mostraron a los agentes lanzando bombas de humo o granadas aturdidoras en la calle para dispersar a la gente y que pudieran salir del lugar en camionetas, furgonetas y vehículos de tipo militar.

Este medio mostró a una persona corriendo hacia atrás con las manos sobre el capó de una camioneta blanca en movimiento, aparentemente intentando bloquear el vehículo.

Defensores de los derechos de los inmigrantes utilizaron megáfonos para dirigirse a los trabajadores, recordándoles sus derechos constitucionales y ordenándoles que no firmaran ni dijeran nada a los agentes federales, informó Los Angeles Times.

PUBLICIDAD

1,600 arrestos de indocumentados al día

Las autoridades federales de inmigración han incrementado los arrestos en todo el país para cumplir la promesa de Donald Trump de realizar deportaciones masivas.

Todd Lyons, director de ICE, defendió sus procedimientos a principios de esta semana ante las críticas de que las autoridades están siendo demasiado autoritarias.

Lyons afirmó que ICE realiza un promedio de 1,600 arrestos al día y que la agencia ha arrestado a "delincuentes peligrosos".

Mira también: