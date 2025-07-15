George Retes es ciudadano de EEUU y veterano de guerra, pero fue detenido por tres días durante una redada en California

Video Hispano se escondió 14 horas para no ser detenido durante redada en California: “Me siento traumado”

George Retes, un veterano discapacitado del Ejército de Estados Unidos de 25 años, fue liberado tras haber sido detenido durante la redada migratoria del 10 de julio en una granja de Camarillo, California .

Retes, quien trabaja como guardia de seguridad en Glass House Farms, fue puesto en libertad sin cargos tres días después de su arresto.

La información fue confirmada por la organización United Farm Workers (UFW) el domingo y por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) el lunes.

Así fue la detención de George Retes

La detención se produjo cuando Retes, identificado inicialmente por su familia y por la organización United Farm Workers (UFW) como ciudadano estadounidense y veterano discapacitado, se encontraba en la granja de marihuana de Glass House laborando.

Eyewitness News, habló con el joven estadounidense y este relató que, al llegar al trabajo, fue erróneamente apresado por agentes federales, quienes no atendieron a sus reiteradas declaraciones de ser ciudadano de Estados Unidos y trabajador de la granja.

Pese a que el joven se identificó como empleado y ciudadano, los agentes federales ignoraron sus explicaciones y lo mantuvieron bajo custodia. Retes asegura que durante los tres días que estuvo detenido, no se le permitieron llamadas ni acceso a ayuda legal, y permaneció sin atención médica a pesar de haber sido expuesto a gases irritantes.

Durante la detención de Retes, su hermana Destinee Majana y su esposa Guadalupe Torres hablaron con KABC sobre su detención en Camarillo y señalaron que era un veterano discapacitado y ciudadano estadounidense. “El ICE pensó que probablemente formaba parte de la protesta, pero no fue así. Intentaba dar marcha atrás con su auto", dijo Majana. "Le rompieron la ventana, le rociaron gas pimienta, lo agarraron y lo tiraron al suelo. Lo detuvieron".

Majana y Torres, contaron que realizaron varias llamadas para averiguar adónde se llevaron a Retes, pero nadie pudo decirles dónde estaba. Torres también habló con NBC News sobre la detención de su esposo y dijo que el hombre cooperó con los agentes federales y que intentaba asegurarse del bienestar de compañeros durante el operativo cuando fue arrestado bajo sospecha de agresión.

El domingo por la noche la UFW informó que Retes fue liberado. “George Retes, un ciudadano estadounidense discapacitado y veterano del ejército de Estados Unidos que ha estado detenido bajo custodia federal desde el jueves, fue liberado sin cargos esta noche”, se lee en un mensaje de X.

Lo que han dicho las autoridades sobre el caso de George Retes

El lunes DHS, a través de la vocera Tricia McLaughlin, dijo a Snopes que Retes fue arrestado y liberado sin cargos, y mencionó que su caso —junto con decenas de otros detenidos durante la redada— sigue bajo revisión de la Oficina del Fiscal Federal.

La agencia no ha hecho comentarios sobre la ciudadanía de Retes o sobre su servicio militar.

De acuerdo con Eyewitness News, Retes calificó lo vivido como más que un simple error: “Fue una violación a mis derechos civiles. Fue uso excesivo de la fuerza. Y fue una falla de la justicia”. El veterano hizo público su caso “no solo por mí, sino por cualquier ciudadano que pudo haber terminado en mi lugar ese día”, y pidió una investigación completa sobre la actuación de los agentes involucrados en el operativo migratorio.

El DHS confirmó que más de 200 personas fueron detenidas en operativos simultáneos en Glass House Farms , donde también se rescataron menores migrantes en riesgo de explotación laboral.

