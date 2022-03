EEUU admite a migrantes rusos bajo un trato secreto con México, reporta VICE

Algunos consultados por VICE, no creían que iban a ser admitidos por Estados Unidos. Irina, una rusa que fue arrestada tras protestar por la invasión a Ucrania, dijo estar sorprendida por lo que hallaron al llegar a la frontera. "Es una ruleta rusa (...) completamente impredecible. No sabes cuáles son los pasos que debes tomar. Te acercas a la frontera sin saber qué puede pasar, pero no sabes si te dejarán entrar o no. Luego, cuando cruzas, te detienen pero no sabes por cuánto tiempo ni por qué". Ella fue admitida este martes en Estados Unidos.