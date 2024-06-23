De Iowa a Texas: dónde jueces han frenado leyes antiinmigrantes estatales

Video De Florida a New Hampshire, este es el mapa de las leyes antiinmigrantes que avanzan en EEUU

Algunos estados encabezados por políticos del Partido Republicano han buscado imponer sus propias reglas para perseguir y deportar a inmigrantes que están en Estados Unidos sin autorización, entrando en conflicto con el rol del gobierno federal en la aplicación de las políticas migratorias.

El interés de los estados republicanos en asumir un rol más activo en la persecución de delitos relacionados con la inmigración parece estar vinculado a la retórica antiinmigrante impulsada por el virtual candidato presidencial republicano, Donald Trump. Entre los estados encabezados por republicanos que han buscado aplicar reglas para perseguir a los inmigrantes irregulares están Iowa, Texas, Georgia, Oklahoma, Tennessee y New Hampshire.

Las encuestas también indican que la inmigración ilegal es considerada por la mayoría de los estadounidenses uno de los asuntos prioritarios por resolver, lo que ha convertido el tema en uno de los más contenciosos rumbo a los comicios de noviembre.

Pero varios de los estados que han aprobado sus propias leyes migratorias han visto bloqueados, en algunos casos, sus esfuerzos por jueces federales que han advertido que han entrado en atribuciones que corresponden al gobierno federal, encabezado por el presidente demócrata, Joe Biden.

¿Qué pasó en Iowa?

Uno de los casos más visibles ha sido el de Iowa, donde la gobernadora republicana, Kim Reynolds, impulsó una ley que permitía a la policía estatal y las cortes locales presentar cargos criminales contra de individuos basándose en su estatus migratorio. Un juez federal bloqueó las nuevas reglas estatales que habrían entrado en vigor el 1 de julio.

La ley autorizada por los legisladores republicanos y la gobernadora del mismo partido esencialmente permitía a fiscales estatales presentar cargos criminales en contra de individuos con múltiples órdenes de deportación o que previamente habían sido removidos del país. Otro de los supuestos para estos cargos era que a las personas se les hubiera negado la entrada a territorio estadounidense.

De acuerdo con esa ley, tras la detención, los migrantes tendrían la opción de aceptar la orden de un juez para abandonar el país o enfrentar los cargos, lo que potencialmente derivaría en su encarcelamiento.

Tras la aprobación de esa ley, el Departamento de Justicia federal (DOJ, por sus siglas en inglés) y una coalición de agrupaciones defensoras de los derechos civiles sostuvieron que esa legislación llevaría a confusión y caos en el sistema migratorio. Tanto el DOJ como la coalición argumentaron ante las cortes que las leyes federales migratorias están por encima de la nueva ley de Iowa.

En su resolución, el Juez de Distrito Stephen Locher ordenó un bloqueo temporal de la ley al señalar que el argumento del DOJ y la coalición triunfaría ante las cortes. Locher añadió que la ley en Iowa podría ser “defendible” como un asunto político pero “como una asunto de materia constitucional, no lo es”.

La fiscal general de Iowa, Brenna Bird, criticó al DOJ del gobierno de Biden por haber buscado frenar la nueva legislación y prometió apelar la resolución de Locher.

¿Qué otros estados republicanos impulsan sus leyes migratorias?

En Texas, legisladores y el gobernador republicano, Greg Abbott, impulsaron una serie de medidas que permitían a las policías y fiscales estatales presionar a inmigrantes acusados de haber entrado sin autorización al paíz a aceptar una orden de deportación o enfrentar cargos criminales. La ley estuvo vigente solo durante unas horas en marzo antes de que una corte de apelaciones ordenó un bloqueo temporal.

El gobierno del republicano Bill Lee en Tennessee también autorizó una ley que permite a las agencias de policía comunicarle a las autoridades federales potenciales casos de personas que estén en el país sin autorización.

En New Hampshire, legisladores autorizaron una propuesta que considera un crimen el que una persona indocumentada cruce algunas propiedades consideradas públicas. La ley debe ser todavía promulgada.

¿Qué leyes han sido propuestas por los demócratas?

La mayoría de los estados encabezados por políticos del Partido Demócrata han optado por dejar las labores relacionadas con la inmigración al gobierno de Biden, aunque algunos han ampliado los derechos de los inmigrantes.

En Maryland, por ejemplo, los legisladores aprobaron una ley que autorizaría a las personas adquirir un seguro médico a través del sistema de salud estatal, sin importar su estatus migratorio.

La gobernadora de Arizona, Katie Hobbs, vetó en marzo una ley autorizada por legisladores republicanos similar a la de Texas. Allí, los votantes decidirán en noviembre si se debe considerar un crimen cuando inmigrantes accedan al estado fronterizo por una ruta que no sea un punto de entrada oficial.

¿Por qué le interesa el tema a los políticos?

Las encuestas reflejan que más de la mitad de los adultos estadounidenses consideran que las políticas migratorias de Biden han sido dañinas para el país. Trump y otros republicanos han buscado beneficiarse de esa preocupación haciendo énfasis en el incremento en las solicitudes de asilo y en el número de cruces irregulares registrados en la frontera con México.

Biden y otros demócratas han dicho que el presidente ha propuesto restricciones migratorias que fueron bloqueadas por los republicanos en el Congreso, con el propósito de mantener vivo el conflicto para que Trump lo utilice como un tema electoral.

