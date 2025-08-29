Detenidas en centro de ICE en Louisiana denuncian uso excesivo de fuerza en traslado de inmigrante venezolana a unidad de confinamiento solitario

Un grupo de detenidas del Centro de Procesamiento de ICE en el sur de Louisiana, conocido como Basile, se comunicó con Univision Noticias para denunciar que un grupo de funcionarios trasladó este viernes a una inmigrante venezolana a una celda de confinamiento solitario haciendo uso excesivo de fuerza, lo que dio inicio a una huelga de hambre por parte de las mujeres.

Según el relato de las detenidas, un grupo de oficiales entró a las 4:00 p.m. (hora local) a las unidades de detención Delta Delta, donde están las procesadas que han cometido crímenes menores, para realizar una requisa.

Una de las mujeres detenidas, Yidalpris Salas, de nacionalidad venezolana, lanzó involuntariamente un rollo de papel higiénico bromeando con otra detenida, lo que fue considerado por los oficiales como una falta de respeto.

"Yidalpris estaba bromeando con una compañera y, sin querer, tiraron el papel higiénico, no le pegó a nadie, voló al aire. (Pero) los oficiales lo tomaron como una ofensa. La sacaron de la unidad a ella sola, y le negaron el derecho a un traductor y todo el personal le hablaba en inglés. Ellos simplemente le hablaban en inglés y ella no entendía", afirmó una de las detenidas, que no pidió no usar su nombre por temor a represalias.

Acto seguido, "llegaron seis oficiales, la esposaron de pies y manos y se la llevaron, fue violento", agregó.

Otra detenida relató que los oficiales de custodia usaban equipos antimotines durante la intervención, con una fuerza desproporcionada para la situación.

Como medida de protesta, las mujeres en custodia en esa unidad publicaron carteles en las ventanas exigiendo que regresen a Salas. "La tienen en la unidad de castigo. Vino un oficial y nos hizo saber que el error fue tirar el papel higiénico", afirmó la fuente.

"Les dijimos que haríamos huelga de hambre y, aún así, nos trajeron la comida”, añadió.

Univision Noticias solicitó al Departamento de Seguridad Nacional y a ICE su versión sobre lo sucedido, pero hasta la publicación de esta nota no había recibido respuesta.

Las inmigrantes explican que el trato en dicho centro de ICE en Lousiana es "con mucha xenofobia", que "el personal es racista" y que se le niega "el derecho a traductores".

Además, denuncian que "hay falta de atención médica" necesitadas por las detenidas.

Intimidación con equipos antimotines

Tania Wolf, abogada del Proyecto Nacional de Inmigración, confirmó el incidente en un comunicado.

"Ahora hay 14 agentes antidisturbios cubriendo los dormitorios Delta Delta en un intento de intimidar a las mujeres que se oponen a esta situación", dijo, además de confirmar que las detenidas pueden identificar a dos de los oficiales como ejecutores del uso excesivo de fuerza.

El Proyecto Nacional de Inmigración solicitó a las autoridades de ICE una respuesta a sus preocupaciones respecto al estado de salud de la mujer que fue removida del dormitorio y para aclarar si, de acuerdo con las normas, está siendo evaluada por el personal médico lo más pronto posible.

También plantearon que se resguarden las grabaciones de las videocámaras de vigilancia de la unidad a partir de las 3:00 p.m.

En agosto de 2024, un reporte de la Oficina del Defensor del Inmigrante Detenido dependiente del Departamento de Seguridad Nacional determinó tras una inspección en el Centro de Procesamiento del ICE del sur de Louisiana que en la instalación se detectaron 15 irregularidades sobre la custodia y 20 relativas al área de atención médica.

En dicha inspección se halló una infestación de mosquitos, falta de calendario de citas con ICE y oficiales de deportación, insuficiente personal médico, falta de planes de respuesta ante emergencias, condiciones inapropiadas en las salas de aislamiento, equipamiento de emergencia y de primeros auxilios inadecuados, así como falta de privacidad para los detenidos en las consultas de telemedicina, entre otras irregularidades.

Patricia Clarembaux contribuyó con el reporteo de esta historia.

