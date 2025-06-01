¿Cómo se elaboró la lista de 'jurisdicciones santuario' y por qué ciudades que apoyan a Trump acabaron en ella?

La lista del gobierno de Donald Trump de 'jurisdicciones santuario' que incluye a cientos de comunidades tanto republicanas como demócratas ha descolocado a sus críticos. Han encontrado errores ortográficos, comunidades con pequeñas poblaciones de inmigrantes e incluso a algunas que respaldan firmemente la cooperación con las autoridades federales.

Jessica Vaughan es directora de estudios de políticas en el Center for Immigration Studies, un organismo de investigación sin fines de lucro que favorece las políticas 'antisantuario' y comenzó a publicar una lista de 'jurisdicciones santuario' hace 10 años. La lista del centro es diferente a la del gobierno. Vaughan señaló que el centro divulga su metodología y actualiza frecuentemente su lista.



"Eso es algo que siento que falta en la lista (del gobierno): alguna documentación sobre por qué (ciertas comunidades) aparecen en ella", expresó.

La lista forma parte de los esfuerzos del gobierno de Trump para aplicar su maquinaria antiinmigrante contra comunidades, estados y jurisdicciones que, según dice, no están haciendo lo suficiente para apoyar su plan para lograr deportar a más de 11 millones de personas que viven en Estados Unidos sin autorización.

¿Cuáles son las implicaciones para las 'jurisdicciones santuario'?

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS en inglés) y la fiscal general de Estados Unidos enviarán una notificación oficial a las 500 jurisdicciones en la lista "con respecto a su desafío a las labores policiales federales para controlar la inmigración y cualquier posible violación de la ley penal federal", según una orden ejecutiva de Trump.

La lista podría ser actualizada cuando el gobierno reciba nueva información, pero aquellos que permanezcan en ella podrían enfrentar serias consecuencias financieras, incluida la suspensión o eliminación de subvenciones y contratos federales por parte de la Oficina de Manejo y Presupuesto (OMB en inglés).

No está claro qué acciones judiciales emprenderá el gobierno.

¿Cómo se elaboró la lista de 'jurisdicciones santuario' del gobierno de Trump?

El DHS indicó que utilizó varios elementos para elaborar la lista, incluido el de si las ciudades o localidades dijeron ser 'jurisdicciones santuario', qué tanto apoyaban a los funcionarios federales que controlan la inmigración irregular, si tenían restricciones para compartir información con los agentes de inmigración o si tenían protecciones jurídicas para personas que se encuentran en el país sin permiso.

Pero los expertos señalaron que la lista es demasiado amplia y resulta difícil entender los criterios utilizados para elaborarla.

"Parece bastante arbitraria porque no todos estos estados o jurisdicciones específicas tienen una política que limite la cooperación con ICE", comentó Nithya Nathan-Pineau, abogada del Immigrant Legal Resource Center, un grupo activista, refiriéndose al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.

¿Por qué en la lista aparecen comunidades que apoyan las políticas de Trump?

No está claro. Varias comunidades dijeron que han defendido abiertamente al presidente y sus estrictas políticas de control de la inmigración y no entienden entonces por qué han sido incluidas. Entre ellas están el condado Shawano, Wisconsin; Alexandria, Virginia; y Huntington Beach, California.

Jim Davel, administrador del condado Shawano, cree que el gobierno podría haber confundido el hecho de que en 2021 el condado votó a favor de convertirse en un "condado santuario de la Segunda Enmienda" constitucional, que prohíbe medidas de control de armas. Indicó que el condado no ha aprobado políticas de santuario para la inmigración y que posiblemente hubo un error de interpretación con la palabra "santuario".

¿Qué es una 'ciudad santuario'?

No hay una definición clara de lo que es una 'jurisdicción santuario', pero en general se entiende que se aplica a los gobiernos estatales y locales que limitan la cooperación con las autoridades federales de inmigración. El DHS indicó que tomó en cuenta "factores como el apoyo a los agentes federales, las restricciones en el acceso a la información y las protecciones jurídicas para los extranjeros ilegales".

El concepto de santuario se remonta a la Europa medieval, cuando no se permitía que los agentes policiales civiles ingresaran a las iglesias, explicó el viernes César García Hernández, profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad Estatal de Ohio.

El término evolucionó al 'movimiento santuario' entre las iglesias de Estados Unidos y otras instituciones religiosas que albergaban a centroamericanos que huían de guerras civiles en la década de 1980.

"No había garantía jurídica de inmunidad para las personas que pasaban su tiempo dentro de construcciones de la iglesia, pero había una política" que prohibía los arrestos por cuestiones de inmigración, señaló Garcia Hernandez. Eso cambió bajo el gobierno actual de Trump.

El Immigrant Legal Resource Center, una organización no gubernamental, indicó que, al compilar su propia lista de 'jurisdicciones santuario', toma en cuenta cómo esas localidades limitan las interacciones con ICE y los agentes policiales federales, y cómo protegen el acceso a la información.

