La Casa Blanca protegerá de deportación a los palestinos que estén en EEUU por la guerra en Gaza

La Casa Blanca anunció el miércoles que los palestinos en Estados Unidos estarán protegidos de la deportación mientras continúa la guerra entre Israel y Hamas, citando condiciones "significativamente deterioradas" sobre el terreno en ese territorio.

El asesor de seguridad nacional, Jake Sullivan, informó que los palestinos estarán cubiertos por lo que se conoce como 'salida forzosa diferida', una potestad discrecional del presidente.

La directiva firmada por el presidente Joe Biden permite efectivamente a los inmigrantes palestinos que de otro modo tendrían que abandonar Estados Unidos quedarse sin la amenaza de deportación. Esa protección durará 18 meses y brindará a los palestinos que califiquen un “refugio seguro temporal”.

"Aunque sigo concentrado en mejorar la situación humanitaria, muchos civiles siguen en peligro", escribió Biden en el memorando que acompañó al anuncio.

La decisión de Biden se produce después de que más de 100 legisladores demócratas pidieran a la Casa Blanca que utilizara la salida forzosa diferida o el estatus de protección temporal para garantizar que los palestinos que se encuentran actualmente en Estados Unidos no se vean obligados a regresar a condiciones tan peligrosas en Gaza.

“Más de 28,000 palestinos, incluidos miles de mujeres y niños, han muerto en los últimos cuatro meses en Gaza”, dijo el miércoles el senador Dick Durbin, demócrata por Illinois, quien dirigió el esfuerzo de los demócratas del Congreso. “Esta decisión protege a los palestinos en Estados Unidos de verse obligados a regresar a estas condiciones claramente peligrosas y mortales”.

La medida excluye a los palestinos condenados por delitos graves

Los palestinos que hayan sido condenados por delitos graves o que “de otro modo se considere que representan una amenaza para la seguridad pública” no califican, dijo Sullivan. Aquellos que decidan regresar voluntariamente a su país también perderían cualquier protección contra la deportación.

El presidente se enfrenta a una reacción cada vez mayor de los árabes estadounidenses y los progresistas por su apoyo total a Israel desde el ataque de Hamás del 7 de octubre, aunque Biden ha insistido en que está tratando de minimizar las víctimas civiles.

Más de 28,000 personas, en su mayoría mujeres y menores, han muerto en Gaza desde que Hamás atacó a Israel el 7 de octubre, según el Ministerio de Salud del territorio gobernado por Hamas.

La guerra se inició después de un ataque de Hamas, que mató a más de 1,200 personas y secuestró a unas 250 más, en su mayoría civiles, en su ataque.

No está claro de inmediato cuántos palestinos se verían afectados por la designación de salida diferida, pero el número sería pequeño. Según la carta de los legisladores, se emitieron aproximadamente 7,241 visas de no inmigrantes a palestinos en 2022, el año más reciente para el que hubo datos disponibles, aunque esa no es una correlación exacta con la cantidad de personas que serían elegibles.

La designación no es un estatus migratorio específico, pero aquellos cubiertos por la política no están sujetos a deportación. Los requisitos de elegibilidad se basan en los términos establecidos por Biden. Otros ahora incluidos bajo la misma política son personas de Liberia y Hong Kong.

