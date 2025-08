La velada amenaza que recibieron en una carta funcionarios de lugares 'santuario' que no cooperan con ICE

“Usted y sus subordinados podrían enfrentar hasta 20 años de prisión”, se leyó en las cartas de la America First Legal Foundation, un grupo liderado por asesores actuales y anteriores del presidente electo Donald Trump. Su presidente, Stephen Miller, será el subdirector de política en el nuevo gobierno y es desde hace mucho un ideólogo de las políticas de inmigración de Trump.

¿Qué decían las cartas enviadas a funcionarios en jurisdicciones 'santuario'?

Son en gran parte idénticas, aunque ocasionalmente personalizadas con detalles de crímenes supuestamente cometidos por inmigrantes en la jurisdicción de un funcionario en particular. “Cada uno de ustedes podría enfrentar un proceso penal y responsabilidades civiles por sus actos ilegales”, escribió James Rogers, responsable legal de la America First Legal Foundation.

Aunque la mayoría de los abogados no se amilanan ante amenazas como esas, al mismo tiempo reconocern que débiles argumentos legales que se presentan en algunas ocasiones no necesariamente impiden los procesamientos. “Creo que estas amenazas son en realidad un engranaje crítico en la estrategia”, dijo Mark Fleming, abogado del National Immigration Justice Center con sede en Chicago, un grupo proinmigración. “Porque la realidad es que incluso si pierden, pueden ganar al hacer pasar a alguien por esto”, explicó.

Pero los líderes demócratas, como el gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, y Hochul, de Nueva York, juraron después de la victoria electoral de Trump que se mantendrían firmes en sus políticas 'santuario'. Unos días después de las elecciones, el alcalde de Chicago, Brandon Johnson, insistió en que la fuerza policial de la ciudad no ayudaría a los agentes del ICE con las deportaciones. “No nos doblegaremos ni quebraremos”, dijo Johnson a los periodistas.

Medios reportaron el sábado que el plan de deportaciones masivas de inmigrantes comenzaría esta semana, después de que Trump asuma el cargo. Sin embargo, el nuevo 'zar de la frontera', Tom Homan, dijo al diario The Washington Post que el equipo de Trump todavia no ha decidido en qué punto o puntos del país comenzarán con su prometido plan .

Gobierno de Trump vs. ciudades santuario: la estrategia del miedo

“Las leyes 'santuario' no protegen ni albergan ni ocultan a los llamados ‘extranjeros indocumentados’”, dijo Fleming. “Lo que dicen las leyes es ‘su papel (como funcionarios federales) es hacer cumplir la inmigración. Nuestro papel no lo es, y no vamos a participar’”.