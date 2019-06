Una agencia federal obliga a abrir una puerta del muro fronterizo privado

Una agencia federal forzó a un grupo privado que construye un muro cerca de la frontera entre Estados Unidos y México a abrir una puerta en el tramo de barrera levantado, por no haber seguido los procedimientos adecuados para la obtención de permisos.

La puerta es de aproximadamente 33 pies (10 metros), y permite el acceso a un dique, a una presa y al memorial histórico Monument One .

"No es el muro fronterizo con el que tenemos un problema", aclaró Lori Kuczmanski, portavoz de la agencia federal citada en Politico. "El problema es que la puerta está en propiedad federal. No se puede entrar y construir una puerta en la propiedad de alguien sin preguntar, especialmente sin darle las llaves, no está bien", explicó.