Abandonadas en el camino por su padre: así fue el duro viaje de dos menores salvadoreñas a Tijuana

TIJUANA, México.- “Nuestros planes son quedarnos en Tijuana, legalizarnos y comenzar a desenvolvernos en la ciudad, quiero laborar y estudiar, terminar una licenciatura o doctorado en enfermería… quiero un trabajo que no me afecte a mí como menor ni a la persona que me lo brinde, pero con ello quiero sacar adelante mis estudios; solo queremos paz y tranquilidad después de un largo camino lleno de sufrimiento”.