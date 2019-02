La fotografía, que la congresista dejó desde ese día destacada en su cuenta de Twitter, se revela como toda una declaración de intenciones de que no olvidará sus orígenes ahora que llegó al Capitolio. De ello dio fe este jueves cuando, en unas emotivas declaraciones a las puertas del Congreso, confesó que no puede contener las lágrimas con las imágenes de los niños centroamericanos que cruzan el desierto junto a sus padres para tratar de llegar a Estados Unidos huyendo de la violencia y la pobreza de sus países.

"Lloro cada vez que veo a una niña parada en el desierto, esperando que la procesen para entrar a este país porque me acuerdo de cómo se siente" , afirmó Omar. "La diferencia entre lo que les pasa a estas niñas pequeñas y lo que me pasó a mí es que yo no tenía una jaula esperándome. A mí me recibieron con brazos abiertos personas con claridad. Nos decían: ‘Han pasado mucho. Aquí está su nuevo hogar, son nuestros nuevos vecinos. ¿Necesitan agua o comida?’", recuerda que les dijeron.