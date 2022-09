En vivo: Fiona toca tierra en República Dominicana como huracán categoría 1. Sigue aquí su trayectoria

Fiona tocó tierra en el sur de República Dominicana, cerca de Boca de Yuma, a las 3:30 am de este lunes am ET como huracán categoría 1 con vientos máximos sostenidos de 90 millas por hora (150 kilómetros por hora), informó el Centro Nacional de Huracanes de EEUU (NHC, por sus siglas en inglés).