El huracán Lane golpea con "inundaciones catastróficas" en su avance hacia Hawaii

Pese a que Lane no impactará directamente las islas, ya que girará poco a poco hacia el este, su parte más fuertes, es decir su mitad norte, llevará no solo lo peor de sus vientos huracanados, sino también su área generadora de más lluvias.

El meteorólogo Rick Knabb del medio especializado en el clima The Weather Channel, indicó lo siguiente en un tuit : "En caso de que alguien esté celebrando que las islas están fuera del cono (del huracán), consideren esto: todas las islas están en el lado más húmedo y fuerte durrante el paso. La trayectoria al suroeste fortalece las olas y mareas en las costas que dan al sur (de las islas), no exponerse a los riesgos de las devastadoras inundaciones y a los cortes de electricidad".

5 personas rescatas

El gobernador David Ige instó a los residentes a tomarse la amenaza con seriedad y a prepararse para lo peor, reservando un suministro de agua, comida y medicinas para 14 días. Todas las escuelas públicas, los campus de la Universidad de Hawaii y oficinas gubernamentales no esenciales en las islas de Oahu y Kauai estarán cerradas por al menos dos días a partir del jueves, anunció Ige en la víspera.

"Lane no es un huracán de buen comportamiento", advirtió en un comunicado. "No había visto cambios tan dramáticos en un pronóstico como lo he visto con esta tormenta".