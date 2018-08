El huracán Lane deja 20 pulgadas de lluvia y deslizamientos de tierra en partes de Hawaii

El gobernador David Ige instó a los residentes a tomarse la amenaza con seriedad y a prepararse para lo peor, reservando un suministro de agua, comida y medicinas para 14 días. Todas las escuelas públicas, los campus de la Universidad de Hawaii y oficinas gubernamentales no esenciales en las islas de Oahu y Kauai estarán cerradas por al menos dos días a partir del jueves, anunció Ige en la víspera.

"Lane no es un huracán de buen comportamiento", advirtió en un comunicado. "No había visto cambios tan dramáticos en un pronóstico como lo he visto con esta tormenta".