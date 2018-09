41 millones de personas en EEUU solo hablan español en sus hogares

Los números se vuelven aún más contundentes cuando no solo se mira el idioma español sino se revisa la inmensa población que llega a casa y simplemente habla un idioma diferente al inglés. Según el Centro de Estudios de Inmigración que ha analizado los datos entregados por la oficina, “en 2017, un récord de 66,6 millones de residentes del país (lo que incluye a los nacidos aquí, inmigrantes con documentos o sin ellos) con edad por encima de los 5 años, habla otro idioma diferente al inglés en su casa. La cifra ha casi duplicado los datos de 1990 y triplicado los de 1980”.



Ante las cifras vale la pena recordar que Estados Unidos no tiene un idioma oficial. Los padres fundadores de la nación que redactaron la Constitución de Estados Unidos en 1787 decidieron no incluir un idioma oficial nacional. Thomas Jefferson lo debatió mucho con John Adams y al final decidieron no poner el inglés como lengua oficial del país, aunque redactaron la Carga Magna en ese idioma.