En Estados Unidos se habla español

Mayami, Florida. Hay días completos en que no tengo que hablar una sola palabra de inglés. Claro, la broma es que Miami es el país latinoamericano más cercano a Estados Unidos. La realidad es que cada vez hay más personas que hablan español en Estados Unidos. Pero también es cierto que son más visibles los ataques contra aquellos que prefieren comunicarse en un idioma distinto al inglés.

Esto lo que quiere decir es que en todos los rincones de Estados Unidos se habla español . Hasta en Montana. Pero eso aparentemente no lo sabía el agente O'Neal que detuvo hace poco a dos ciudadanas estadounidenses –Ana Suda y Mimi Hernández– en una tienda de la población de Havre por hablar español. Ellas, con razón, se quejaron de discriminación. Pero el agente lo negó y les dijo que fueron detenidas “porque ustedes estaban hablando español en un estado donde se habla inglés predominantemente”.

Estados Unidos es el único país que conozco donde hay gente que cree que hablar un idioma es mejor que dos. “ Speak American” me reclaman a veces en las redes sociales cuando escribo en español. Es muy significativo que algunos identifiquen el hablar inglés con el hecho de ser estadounidense. Pero, contrario a lo que muchos creen, el inglés no es el idioma oficial de Estados Unidos. No hay idioma oficial y aquí todos bailamos “Despacito”.