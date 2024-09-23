¿Te ofrecieron la tarjeta de crédito de una tienda? Estas son las recomendaciones a tener en cuenta

Cuando Mykail James tenía 19 años y trabajaba durante las vacaciones en Victoria's Secret, sacó una tarjeta de crédito de una tienda con una línea de crédito de $2,000.

Cuando terminaron sus vacaciones escolares, se dio cuenta de que ya no podía hacer frente a la deuda. Después de no hacer algunos pagos, canceló el total de la cuenta de la tarjeta solo para descubrir que su puntaje crediticio había disminuido drásticamente, lo que afectó su capacidad para acceder después a otros tipos de crédito.



“No obtuve una tarjeta de crédito bancaria real hasta los 21 años, simplemente por ese miedo”, dijo James, quien ahora es una experta financiera y creadora de The Boujie Budgeter, centrada en la educación financiera.

Con la temporada de compras navideñas a la vuelta de la esquina, los expertos recomiendan tener precaución cuando su tienda favorita le ofrezca una tarjeta de crédito.

"Si te ofrecen una en la caja, la mayoría de las veces tiene sentido decir que no", dijo Ted Rossman, analista senior de la industria en Bankrate.

Según la Reserva Federal, los saldos pendientes de tarjetas de crédito alcanzaron $1,14 billones de dólares en agosto de 2024, lo que significa que la deuda de tarjetas de crédito es cada vez más una preocupación que afecta a millones de estadounidenses.

Según Bankrate, la tarjeta de crédito promedio exclusiva para tiendas tiene una tasa porcentual anual promedio (APR, por sus siglas en inglés) del 30.45%, significativamente más alta que la APR promedio del 20.78% para las tarjetas de crédito regulares. La APR es la cantidad de interés que se le cobrará si no puede pagar el saldo completo todos los meses.

Estas son algunas de las recomendaciones de expertos al considerar adquirir una tarjeta de crédito de tienda:

No diga 'sí' de inmediato a la tarjeta de crédito de una tienda

Las tarjetas de crédito de las tiendas generalmente se ofrecen al momento de pagar y brindan a los compradores una línea de crédito que incentiva a gastar más en los productos de la tienda. Si no se administran correctamente, estas tarjetas pueden afectar negativamente su historial crediticio.

Bruce McClary, de la Fundación Nacional de Asesoramiento Crediticio, recomienda que no diga que sí de inmediato cuando le ofrecen este producto.

“ Solicite algo con todos los detalles por escrito que pueda llevar consigo y revisarlo después”, dijo McClary.

Muchas veces, las tarjetas de crédito de las tiendas están vinculadas a una promoción como 0% de interés durante un año o un descuento en su compra. Y si bien esto puede parecer atractivo, es mejor no apresurarse a tomar la decisión mientras está en el mostrador.

Entienda los detalles del acuerdo

Antes de suscribirse a la tarjeta de crédito de una tienda debe leer la letra pequeña, dijo Rossman. Esto incluye el interés que se cobrará si las tarjetas no se pagan en su totalidad y cuáles son los cargos o multas por retrasos.

"Muchas veces, estas tarjetas minoristas cobran tasas de interés tremendamente altas", dijo Rossman.

Otra cosa a tener en cuenta es el "interés diferido", que es cuando las tarjetas de crédito ofrecen una promoción como 0% durante 12 meses pero, si el cliente no paga el total antes de que expire la promoción, se le cobra retroactivamente por todos los intereses que se acumularon durante ese tiempo.

Haga una investigación

Si está buscando adquirir una tarjeta de crédito de una tienda, McClary recomienda que investigue un poco sobre el minorista. Mirar reseñas en línea puede ayudarlo a identificar si otras personas tienen quejas sobre sus tarjetas.

Además, el experto recomienda que se haga estas preguntas:

* ¿Con qué frecuencia compra en la tienda?

* ¿Va a utilizar la tarjeta lo suficiente como para beneficiarse de las recompensas y descuentos que ofrece?

* ¿Se puede utilizar otro tipo de tarjeta de crédito?

* ¿Puede permitirse pagar la tarjeta en su totalidad a final de mes?

* ¿Cuántas tarjetas de crédito tiene? ¿Vale la pena agregar otra línea de crédito?

Estas preguntas le ayudarán a determinar si la tarjeta de crédito de una tienda es adecuada para usted o si le iría mejor con un tipo diferente de tarjeta.

Mejores prácticas si tienes una tarjeta de crédito de tienda

Si decide que la tarjeta de crédito de una tienda es una buena opción, es importante pagar la tarjeta en su totalidad cada mes, subrayó McClary. También es una buena práctica gastar solo lo que pueda pagar en un ciclo de facturación, incluso si su línea de crédito es mayor.

" Hay que evitar caer en ese ciclo inmanejable de deuda", dijo.

Un consejo para desarrollar hábitos saludables es establecer parámetros específicos al usar la tarjeta de crédito de la tienda, dijo James, de The Boujie Budgeter. Por ejemplo, usarla solo para compras superiores a $50. De esa manera, podrá reducir la cantidad de dinero que gasta con su tarjeta de crédito y será más fácil realizar un seguimiento de sus gastos.

Tarjetas de crédito de tiendas como una forma de construir un historial crediticio

Las tarjetas de crédito de las tiendas fueron en el pasado conocidas como una herramienta para construir su historial crediticio si nunca antes había tenido una tarjeta de crédito. Esto se debe a que las tarjetas de crédito minoristas tienen menos requisitos para obtener la aprobación.

Sin embargo, en los últimos años ha habido una afluencia de otras tarjetas de crédito que ayudan a las personas en este objetivo, destacó McClary.

Si está buscando mejorar su puntaje crediticio, McClary recomienda que considere tarjetas de crédito seguras. Son calificadas así porque el prestamista suele pedir un depósito y la línea de crédito es más baja que otras tarjetas de crédito. Una vez que haya utilizado tarjetas de crédito seguras y haya creado su informe crediticio, podrá pasar a una tarjeta de crédito tradicional.

Tarjetas de crédito de tiendas frente a ‘compre ahora, pague después’

Desde que pasaron a estar disponibles los servicios ‘compre ahora, pague después’, las tiendas minoristas los han estado ofreciendo a los clientes junto con sus tarjetas de crédito. Pero es importante entender las diferencias.

Las tarjetas de crédito de las tiendas funcionan como las tarjetas de crédito tradicionales. Al completar una solicitud, solicita una consulta suave en su informe crediticio. Si finalmente decide adquirir la tarjeta, esta línea de crédito se reflejará en su puntaje.

Los servicios ‘compre ahora, pague después’ no se reflejan en su informe de crédito y, por lo general, están vinculados a una compra específica y no constituyen una línea de crédito renovable.

"Empresas como Affirm, Afterpay y Klarna han estado reduciendo la participación de mercado de las tarjetas de crédito de las tiendas porque llenan un tipo de nicho similar", dijo Rossman.

Tanto con las tarjetas de crédito de las tiendas como con los servicios de ‘compre ahora, pague después’, los clientes deben proceder con cautela para evitar ser descubiertos gastando en exceso, lo que puede generar grandes cantidades de deuda, añadió.

