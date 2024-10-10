Beneficiarios del Seguro Social recibirán un ligero incremento en cheques de 2025

Video Polémica por ligero aumento en los cheques mensuales del Seguro Social para el 2025: “No sirve para nada”

Millones de beneficiarios del Seguro Social recibirán un aumento del 2.5% en sus cheques mensuales a partir de enero, anunció la Administración del Seguro Social.

El ajuste por costo de vida para los jubilados se traduce en un aumento promedio de más de $50 para los jubilados cada mes, dijeron funcionarios de la agencia.

Alrededor de 72.5 millones de personas, incluidos jubilados, discapacitados y niños, reciben prestaciones de la Seguridad Social.

El comisionado Martin O'Malley dijo que el ajuste ayudará a "decenas de millones de personas a mantenerse al día con sus gastos incluso cuando la inflación haya comenzado a enfriarse".

Pero incluso antes del anuncio, los jubilados expresaron su preocupación de que el aumento no sería suficiente para contrarrestar el aumento de los costos.

Sherri Myers, una jubilada de 82 años de Pensacola City, Florida, ahora espera conseguir un trabajo por horas en Walmart para poder llegar a fin de mes.

“Me gustaría comer bien pero no puedo. Cuando estoy en el supermercado, paso junto a las verduras porque son demasiado caras. Tengo que ser muy selectiva con lo que como; incluso McDonald's es caro”, dijo a AP.

Los beneficiarios recibieron un aumento del 3.2% en sus beneficios en 2024, después de un aumento de beneficios históricamente grande del 8.7% en 2023, provocado por una inflación récord en 40 años. El menor aumento para 2025 refleja una inflación moderada.

Seguro Social notificará de nuevos montos en diciembre

La agencia comenzará a notificar a los destinatarios sobre el nuevo monto de su beneficio por correo a partir de principios de diciembre.

Los pagos ajustados a casi 7.5 millones de personas que reciben Seguridad de Ingreso Suplementario comenzarán el 31 de diciembre.

El programa se financia con impuestos sobre la nómina recaudados de los trabajadores y sus empleadores y está previsto que aumente a 176,100 dólares.

La cantidad máxima de ganancias sujetas a impuestos sobre la nómina del Seguro Social fue de 168,600 para 2024, frente a 160,200 en 2023.

El fondo del Seguro Social enfrenta riesgo de que se agoten recursos en 2035

El anuncio se produce en un momento en el que el plan nacional de seguridad social se enfrenta a un grave déficit financiero en los próximos años.

El informe anual de los fideicomisarios del Seguro Social y Medicare publicado en mayo dijo que el fondo fiduciario del programa no podrá pagar todos los beneficios a partir de 2035.

Si el fondo fiduciario se agota, el gobierno sólo podrá pagar el 83% de los beneficios programados, según el informe.

La directora ejecutiva de la Asociación Estadounidense de Personas Retiradas (AARP en inglés), la organización sin fines de lucro enfocada en la defensa de derechos de adultos mayores, Jo Ann Jenkins, dijo en un comunicado que “debemos hacer más para garantizar que los estadounidenses mayores puedan seguir contando con el Seguro Social”.

“AARP continúa pidiendo al Congreso que tome medidas bipartidistas para fortalecer el Seguro Social y asegurar una solución a largo plazo en la que los estadounidenses puedan confiar”, expresó.

Los candidatos presidenciales, la demócrata Kamala Harris y el republicano Donald Trump, han presentado planes opuestos sobre cómo fortalecerían la Seguridad Social.

AARP realizó entrevistas tanto con Harris como con Trump a fines de agosto y preguntó cómo protegerían los candidatos el Fondo Fiduciario del Seguro Social.

Harris dijo que compensaría el déficit “haciendo que los multimillonarios y las grandes corporaciones paguen su parte justa en impuestos y usen ese dinero para proteger y fortalecer el Seguro Social a largo plazo”.

Trump respondió que no busca afectar el Fondo Fiduciario del Seguro Social.

“Lo protegeremos con crecimiento. No quiero hacer nada que tenga que ver con el aumento de la edad. No haré eso. Como sabes, estuve allí cuatro años y ni siquiera pensé en hacerlo. No le voy a hacer nada al Seguro Social”, declaró.

