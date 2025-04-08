Wall Street vuelve a caer al confirmarse que los aranceles a China subirán a 104%

Wall Street volvió a cerrar con pérdidas este martes y el índice clave S&P 500 en su nivel más bajo en un año, después de que la Casa Blanca confirmó que los aranceles a China subirán a por lo menos 104% esta medianoche en medio de la guerra comercial arreciada por el presidente Donald Trump la semana pasada.

Tras haber registrado una recuperación durante la jornada, los principales índices de la Bolsa de Valores de Nueva York regresaron a terreno negativo con el anuncio de la Casa Blanca. Al cierre, el índice S&P 500 perdió 1.7%, el Dow Jones casi 1% y el Nasdaq 2.3%.

Los índices S&P 500 y Dow Jones han caído en las últimas cuatro jornadas, desde que Trump anunció el miércoles pasado aranceles de 10% a todas las importaciones y porcentajes mucho más altos a los productos de más de un centenar de países.

Si bien el presidente y sus asesores han dicho que decenas de naciones ya les pidieron negociar esas tarifas, todos han tenido una narrativa dura que siembra dudas sobre cuándo podrían comenzar a verse pactos con algunas de ellas. Públicamente han defendido rotundamente los aranceles, pese a que muchos economistas han pintado un sombrío panorama de más inflación y menos crecimiento, y a la mala reacción de los mercados de acciones del mundo.

Negociaciones con decenas de países al mismo tiempo

En un evento para impulsar la industria del carbón, el presidente aseguró que ya suman unos 70 los países que quieren negociar sus tarifas y reconoció las complicaciones de conversar con tantos al mismo tiempo. Por ahora, según lo que dijo, Japón y Corea del Sur estarán entre los primeros en ser atendidos por su administración.

La pelea con China ha sido una de las más espinosas. La guerra arancelaria comenzó cuando el gobierno de Trump impuso tarifas de 10% a los productos chinos, que poco después duplicó a 20%. A esos impuestos se les sumó la semana pasada otro de 34%, en el pomposo anuncio de Trump en la Casa Blanca de lo que él llama aranceles 'recíprocos'.

China respondió con la misma herramienta: tarifas a los bienes estadounidenses. Trump, molesto, le impuso este lunes otro 50% si Pekín no daba marcha atrás a su represalia.

