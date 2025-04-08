Entran en vigor los duros aranceles de Trump, incluyendo de más del 100% a las importaciones de China

Video ¿Cómo afecta a tu bolsillo la volatilidad en la Bolsa de Valores? Esto debes tener en cuenta

Este miércoles entraron en vigor los duros aranceles que el presidente Donald Trump anunció sobre los productos de decenas de países, incluyendo de al menos 104% a China, en una guerra arancelaria que ha golpeado a los mercados y levantado alertas de su impacto en la economía mundial.

Se trata de la nueva ronda de tarifas que Trump anunció el miércoles pasado. Ese día, anunció aranceles del 10% a todas las importaciones y porcentajes más altos para países en específico, incluyendo socios comerciales clave.

La Casa Blanca ha dicho que esos aranceles son una suerte de 'monedas de cambio' para alcanzar mejores acuerdos comerciales con otros países que consideran se han aprovechado de Estados Unidos. Sin embargo, por el momento Trump y sus secretarios de Comercio y Tesoro los han defendido con tal fuerza que no queda claro cuándo se podrían alcanzar esos mejores pactos que busca el nuevo gobierno.

El presidente y sus principales asesores comercial han redoblado su discurso a favor de los amplios aranceles a todas las importaciones, a pesar de la fuerte volatilidad y las enormes pérdidas que ha registrado Wall Street en varias jornadas desde que fueron anunciados el miércoles pasado.

En un evento para impulsar la industria del carbón, el presidente aseguró que ya suman unos 70 los países que quieren negociar sus tarifas y reconoció las complicaciones de conversar con tantos al mismo tiempo. Por ahora, según lo que dijo, Japón y Corea del Sur estarán entre los primeros en ser atendidos por su administración.

La pelea con China ha sido una de las más espinosas. La guerra arancelaria comenzó cuando el gobierno de Trump impuso tarifas de 10% a los productos chinos, que poco después duplicó a 20%. A esos impuestos se les sumó la semana pasada otro de 34%, en el pomposo anuncio de Trump en la Casa Blanca de lo que él llama aranceles 'recíprocos'.

China respondió con la misma herramienta: tarifas a los bienes estadounidenses. Trump, molesto, le impuso este lunes otro 50% si Pekín no daba marcha atrás a su represalia.

Economistas advierten el duro golpe de los aranceles

Con ese anuncio de las tarifas que él llama 'recíprocas' pese a que economistas han puesto en duda el cálculo que hizo el gobierno para llegar a ellas, Trump cumplió una promesa clave de su campaña: elevar los impuestos a los productos extranjeros para reducir la brecha con los aranceles que la Casa Blanca dice que otros países imponen injustamente a los productos estadounidenses.

Sin embargo, muchos economistas no comparten el entusiasmo de Trump por los aranceles, ya que son un impuesto que suele trasladarse a los consumidores. Es posible, sin embargo, que los aranceles 'recíprocos' puedan traducirse en una reducción en las tarifas de otros países.

No está claro cuál es el objetivo final del presidente y eso siembra incertidumbre. El republicano ha dado diferentes razones y a veces son contradictorias. Ha dicho que los aranceles pueden recaudar dinero para el Departamento del Tesoro, proteger las industrias estadounidenses y atraer fábricas a Estados Unidos.

Pero también ha dicho que pueden servir como táctica de negociación para conseguir que otros países se plieguen a su voluntad, ya sea consiguiendo que reduzcan sus propios aranceles o que tomen medidas enérgicas contra el flujo ilegal de drogas e inmigrantes a Estados Unidos.

Sus planes podrían no funcionar del todo ya que, si los aranceles significan que los estadounidenses compran menos importaciones o si las empresas deslocalizan fábricas a Estados Unidos, entonces los ingresos por aranceles caerán, socavando su plan de utilizarlos como una alternativa para recaudar más dinero.

Con información de AP y AFP.

