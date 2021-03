Un vendedor de flores de Los Ángeles presta todos sus ahorros para salvar el negocio de una colega

A don Edmundo le dicen “El tío”. Antes de vender flores, se dedicaba a trabajar en una cocina. Dejó Puebla, México , hace 37 años, y desde entonces ahorró con la esperanza de volver a casa o bien poner su propio negocio. “Ahorritos” que ha reunido en estos años aun cuando, como dijo en una entrevista a Despierta América , “a veces la venta no da”.

Esos “ahorritos”, como él los llama, han cambiado la vida de Bertha Martín García , una vendedora del mismo mercado de flores, quien en diciembre había dicho que la falta de venta provocada por la pandemia. “Me dijo ‘yo te voy a ayudar’”, explicó Martín. “Al principio no le creía…”

Pero don Edmundo mantuvo su palabra. Dice que la pandemia le hizo ver la vida de otra manera y creyó más útil dar todos sus ahorros a la vendedora del mismo mercado donde compra sus flores al amanecer para después hacerlas ramos y venderlas por 12 horas todos los días. Así le prestó $4,000 dólares reunidos con su esfuerzo, de los que explicó que no tiene prisa para que se los paguen, no pide intereses y no recibió ni un pagaré.