La imparable apuesta de la industria automotriz por el vehículo eléctrico: incluso si Trump acaba con las ayudas federales

Si al llegar a la Casa Blanca el presidente electo, Donald Trump, cumple su amenaza de eliminar los créditos fiscales federales para la compra de vehículos eléctricos es probable que menos compradores opten por ellos.

Sin embargo, con créditos fiscales o sin ellos, las empresas automotrices no muestran intención de dar marcha atrás en la transición para abandonar los automóviles y camiones que queman gasolina, especialmente dada la enorme inversión que ya han realizado: desde 2021, la industria ha gastado al menos $160,000 millones en planificar, diseñar y construir vehículos eléctricos, según el Centro de Investigación Automotriz.

En la campaña para la presidencia, Trump condenó el crédito fiscal para los compradores de vehículos eléctricos (hasta $7,500 por vehículo) como parte de una "nueva estafa ecologista" que devastaría la industria automotriz. Medios han reportado que su equipo de transición trabaja en planes para abolir la ayuda y revertir las normas más estrictas de ahorro de combustible que impulsó la administración Biden.

Sin embargo, no está nada claro que la administración Trump pueda rescindir los créditos.

El argumento del republicano —que la mayoría de los economistas cuestionan— es que un rápido viraje en Estados Unidos hacia los vehículos eléctricos beneficiaría a las fábricas chinas y aumentaría los precios de los estadounidenses. El presidente electo ha dicho que redirigiría los ingresos federales recuperados de cancelar el crédito fiscal a construir carreteras, puentes y presas.

Cómo impactaría en el mercado el fin del crédito tributario para vehículos eléctricos

Poner fin a los créditos, que eran una disposición clave de la Ley de Reducción de la Inflación del presidente Joe Biden, casi con certeza reduciría las ventas de vehículos eléctricos, que en Estados Unidos este año han subido, aunque no tanto como esperaban los fabricantes. Esta desaceleración ha obligado a casi todas las automotrices a reducir la producción y retrasar la instalación de fábricas de baterías.

Jonathan Chariff, ejecutivo de Midway Ford en Miami, uno de los principales concesionarios de vehículos eléctricos de la compañía, dijo que cree que poner fin a los créditos fiscales dañaría gravemente las ventas. Los créditos reducen los pagos mensuales, señaló, lo que hace que un vehículo eléctrico se acerque más al precio de su contraparte de gasolina.

"Se vuelve más asequible", dijo. “De lo contrario, esas personas no podrán afrontar los pagos”.

Chariff calculó que el crédito de $7,500 podría reducir el pago mensual de un comprador entre $200 y $250, lo que permitiría a muchos permitirse un vehículo eléctrico. En promedio, los vehículos eléctricos se venden por alrededor de $57,000, en comparación con los $48,000 de uno de gasolina, según Cox Automotive. Eso sí, aunque cuestan más al principio, generalmente son más baratos de operar porque los costos de mantenimiento son más bajos y, en la mayoría de los casos, la electricidad es mucho más barata que la gasolina.

Para calificar para los créditos, los vehículos eléctricos deben fabricarse en América del Norte. Los vehículos eléctricos que contienen partes de baterías o minerales de China o cualquier otra nación que se considere una amenaza económica o de seguridad para los Estados Unidos califican solo para la mitad del crédito federal.

Debido a esa restricción, la mayoría de los 75 modelos de vehículos eléctricos a la venta en los Estados Unidos no califican para el crédito completo. Sin embargo, todos pueden recibir el crédito completo en caso de un lease, un beneficio que Trump probablemente querrá eliminar. Algunos híbridos de gasolina y electricidad enchufables también califican para los créditos.

Cuando se le preguntó sobre la oposición del presidente electo a los créditos tributarios para vehículos eléctricos, el equipo de transición de Trump solo dijo que tiene "un mandato para implementar las promesas que hizo en la campaña electoral".

Elon Musk, un asesor cercano de Trump y codirector de grupo externo bautizado Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), una comisión que pretende reducir enormemente el gasto federal, parece estar alineado con el presidente electo en la cancelación de los créditos fiscales.

Musk, convertido en el hombre más rico del mundo por Tesla y quien gastó aproximadamente $200 millones para ayudar a elegir a Trump, ha dicho que terminar con los créditos dañaría a sus rivales más que a su compañía, líder de ventas de vehículos eléctricos en Estados Unidos con diferencia.

"Creo que sería devastador para nuestros competidores y dañaría ligeramente a Tesla", dijo.

¿Puede Trump terminar con el crédito del IRS para autos eléctricos?

Aun así, podría resultar difícil para Trump rescindir los créditos sin la ayuda del nuevo Congreso, que aunque estará bajo control republicano, muchos congresistas representan distritos donde el crédito para vehículos eléctricos es popular.

Trump ha lanzado la idea de utilizar una teoría constitucional por la cual un presidente podría decidir si gastar o no el dinero que el Congreso ha asignado. El presidente electo ha promovido el concepto de poner un piso al gasto fisca.

John Helveston, profesor adjunto de la Universidad George Washington que estudia los vehículos eléctricos y las políticas públicas, dijo que, en su opinión, esa teoría no se aplicaría en esta circunstancia porque los créditos fiscales para vehículos eléctricos afectan los ingresos del gobierno y no son una asignación.

En cualquier caso, Helveston dijo que duda de que Trump pueda persuadir a los legisladores republicanos para que eliminen los créditos de la Ley de Reducción de la Inflación porque muchos distritos del Congreso se benefician de las exenciones fiscales.

"Recortar el crédito fiscal para vehículos eléctricos hace que sea más difícil para la fábrica de baterías de su ciudad vender su producto", señaló.

Una ley federal de 1974 prohíbe a un presidente reemplazar los programas de gasto del Congreso por algo ajustado a su propia visión, dijo David Rapallo, profesor asociado de derecho en la Universidad de Georgetown. Si Trump cancelara los créditos fiscales, dijo Rapallo, la decisión sería impugnada en los tribunales.

Las ayudas federales ayudan a los grandes de Detroit contra la competencia

Las investigaciones de J.D. Power muestran que una vez que la gente conoce los créditos fiscales, es mucho más probable que considere comprar un vehículo eléctrico.

Mientras tanto, los subsidios federales, no solo para los créditos fiscales para compradores sino también para convertir fábricas a producción de vehículos eléctricos, están ayudando a General Motors, Ford y Stellantis a hacer la enormemente costosa transición para dejar de lado los vehículos de gasolina. También están ayudando a los tres grandes de Detroit a competir con rivales extranjeros, en particular los fabricantes de automóviles chinos que han acelerado el desarrollo de vehículos eléctricos gracias a las ayudas gubernamentales, dijo Sam Fiorani, vicepresidente de la consultora AutoForecast Solutions.

En la actualidad, Ford y GM, si bien son rentables en general, están perdiendo dinero con los vehículos eléctricos, a diferencia de Tesla, aunque ambos esperan que sus operaciones de vehículos eléctricos generen ganancias positivas en los próximos años a medida que los costos se alivien y se vendan más vehículos.

La eliminación de los créditos fiscales federales, sugirió Fiorani, “perjudicaría a los tres de Detroit a largo plazo, ya que se volverían menos competitivos frente a los actores globales que están dando los saltos tecnológicos” para los vehículos eléctricos.

Musk dice que eliminar las ayudas perjudicará más a la competencia que a Tesla. Imagen Damian Dovarganes/AP



GM, Ford y Stellantis se negaron a hacer comentarios, aunque sus ejecutivos han dicho en el pasado que seguirán desarrollando vehículos eléctricos mientras siguen vendiendo vehículos de gasolina e híbridos. La Alianza para la Innovación Automotriz, un grupo comercial que representa a la mayoría de los fabricantes de automóviles, ha escrito a Trump en apoyo de los créditos fiscales, argumentando que ayudan a garantizar que Estados Unidos “siga liderando en la fabricación crítica para nuestra seguridad nacional y económica”.

Hyundai, el fabricante de automóviles coreano, que ha invertido más de $7,000 millones en una fábrica de vehículos eléctricos en Georgia, también podría sufrir. La compañía aceleró la construcción de la enorme planta cerca de Savannah y ahora está produciendo vehículos eléctricos en Estados Unidos para tratar de capitalizar los créditos fiscales para los compradores.

Al final, la mayoría de los fabricantes de automóviles dicen que sus ambiciosos planes para la transición a los vehículos eléctricos no cambiarán independientemente de los cambios de política en Washington.

“Planificamos a largo plazo, por lo que las consideraciones políticas no son un factor en cómo abordamos el desarrollo de productos o las inversiones de capital”, dijo David Christ, vicepresidente de Toyota Norteamérica, que está construyendo una fábrica de baterías en Carolina del Norte.

