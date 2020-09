"Todo por mi color de piel”: llamaron a la policía porque abuelo hispano paseaba a su nieto blanco

“Estaba poniendo cosas en el auto de Karen, mi esposa, cuando se me acercó un oficial de Torrance. Se me acercó porque una señora mayor blanca, sosteniendo una espada samurái, los había llamado para informar de un hombre mexicano con un bebé blanco. Tenía que probar que no estaba secuestrando a este bebé blanco debido a mi piel de tez morena. ¡Estoy tan enojado!”, publicó Mata en su cuenta de Facebook.