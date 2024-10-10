Cambiar Ciudad
Lavado de Dinero

El banco de EEUU que se declaró culpable de lavar millones de dólares para el narco

El banco se comprometió a reestructurar sus procedimientos de cumplimiento y aceptó un período de prueba de cinco años. “Este es un capítulo difícil en la historia de nuestro banco”, dijo el director general de TD Bank.

Univision y Agencias picture
Por:Univision y Agencias
Video Así operaba una banda que montó una falsa corte virtual para engañar a inmigrantes en Estados Unidos

El banco TD Bank se declaró culpable de violar las leyes estadounidenses de lavado de dinero y pagará 3,000 millones de dólares en multas, anunció este jueves el Departamento de Justicia de EEUU.

La entidad financiera, el décimo banco del país en volumen de activos, fue acusada, entre otros cargos, de haber permitido a narcotraficantes lavar cientos de millones de dólares.

PUBLICIDAD

El Departamento de Justicia acusó a la empresa de no monitorear las transacciones entre 2014 y 2023. Varios empleados del banco han sido acusados por las autoridades estadounidenses de haber facilitado o incluso contribuido al blanqueo de dinero procedente de la droga.

Parte del dinero blanqueado por TD Bank pertenecía al narcotráfico

Más sobre Lavado de Dinero

“Mi hermano lava dinero del cartel”: así empezó el juicio de Ángel del Villar, productor musical supuestamente vinculado al CJNG
1:28

“Mi hermano lava dinero del cartel”: así empezó el juicio de Ángel del Villar, productor musical supuestamente vinculado al CJNG

Estados Unidos
El FBI espió su oficina y el artista Gerardo Ortiz lo delató: el caso contra Ángel del Villar
3:47

El FBI espió su oficina y el artista Gerardo Ortiz lo delató: el caso contra Ángel del Villar

Estados Unidos
Exagente del FBI Charles McGonigal es sentenciado a más de 4 años de prisión por lavar dinero y trabajar para oligarca ruso
4 mins

Exagente del FBI Charles McGonigal es sentenciado a más de 4 años de prisión por lavar dinero y trabajar para oligarca ruso

Estados Unidos
Así lava la mafia china los dólares del narcotráfico en EEUU
3 mins

Así lava la mafia china los dólares del narcotráfico en EEUU

Estados Unidos
Decomisan cargamento con 900,000 billetes falsos de un dólar
3 mins

Decomisan cargamento con 900,000 billetes falsos de un dólar

Estados Unidos

El fiscal general, Merrick Garland, dijo durante una rueda de prensa este jueves que "altos directivos, entre ellos uno que dirigió la lucha contra el lavado de dinero, sabían que el marco de supervisión tenía graves problemas, pero el banco no intentó solucionarlos", dijo.

Las autoridades señalaron que del 1 de enero de 2018 al 12 de abril del 2024 el 92% del volumen total de las transacciones no fueron supervisadas.

Garland citó el ejemplo de un intermediario de narcotraficantes que, después de pasar por varias instituciones financieras, optó por trabajar únicamente con TD Bank, porque la institución contaba con "las regulaciones y procedimientos más permisivos" en materia de lavado de dinero.

"TD Bank creó un entorno que permitió el florecimiento de la delincuencia financiera al hacer sus servicios convenientes para los delincuentes", aseguró Garland. "Al hacer sus servicios convenientes para los delincuentes, TD Bank se convirtió en uno de ellos", ahondó.

TD Bank estará a prueba y deberá pagar una multa millonaria

El banco se comprometió a reestructurar sus procedimientos de cumplimiento y aceptó un período de prueba de cinco años.

PUBLICIDAD

“Este es un capítulo difícil en la historia de nuestro banco”, dijo el director general de TD Bank, Bharat Masrani, en un comunicado. “El consejo ha tomado y sigue tomando medidas para abordar estos fallos y hacer que los responsables rindan cuentas”.

El banco también acordó pagar 3,000 millones de dólares en multas a las autoridades estadounidenses, la mayor sanción impuesta por el gobierno de EEUU a un banco por violar las leyes contra el lavado de dinero.

Como parte del acuerdo, los reguladores bancarios federales también impusieron un límite a la capacidad de TD Bank para aceptar nuevos depósitos en EEUU, una medida para limitar su posibilidad de crecimiento en el mercado, reportó el diario The New York Times.

Además, las autoridades declararon que las investigaciones continúan. Hasta el momento el Departamento de Justicia ha imputado a más de dos docenas de personas por estos delitos, incluidos dos empleados del banco.

Mira también:

Video Preocupante informe sobre las deudas que actualmente tienen las personas en EEUU
Relacionados:
Lavado de DineroTD BankNarcotráficoCanadáEstados Unidos de AméricaMerrick GarlandDepartamento de Justicia

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
La Trevi sin filtro
Gratis
El Conquistador: Luna de miel extrema
Gratis
Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
Instintos
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX