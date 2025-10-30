Falta de 'pennies': por qué los comercios se están quedando sin centavos para dar vueltos y los bancos los están racionando

Video Proponen moneda de un dólar con la imagen de Trump por los 250 años de Estados Unidos

Estados Unidos se está quedando sin icónicas monedas un centavo: el 'penny'.

La decisión del presidente Donald Trump de dejar de producir esta a principios de este año está empezando a tener repercusiones reales en el comercio del país.

Los comerciantes de varias regiones se han quedado sin centavos y no pueden dar el cambio exacto. Mientras tanto, los bancos no pueden pedir centavos nuevos y están racionando los que tienen en sus fondos para sus clientes.

Una cadena de tiendas de conveniencia, Sheetz, estaba tan desesperada por conseguir centavos que lanzó una promoción temporal en la que ofrecía un refresco gratis a los clientes que trajeran 100 centavos. Otro minorista afirma que la falta de centavos le costará millones este año, debido a la necesidad de redondear a la baja para evitar demandas.

"Es una gran cantidad de cambio", afirmó a AP Dylan Jeon, director senior de relaciones gubernamentales de la Federación Nacional de Minoristas.

El problema de los centavos comenzó a finales del verano y no hace más que empeorar a medida que el país se adentra en la temporada de compras navideñas.

Sin duda, ningún minorista ni banco ha pedido que se mantengan los centavos.

Los centavos, especialmente en grandes cantidades, son pesados y, en la mayoría de los casos, se utilizan exclusivamente para dar cambio a los clientes.

Pero la repentina decisión de eliminarlos se ha tomado sin ninguna orientación por parte del gobierno federal. Muchas tiendas se han visto obligadas a pedir a los estadounidenses que paguen con el cambio exacto.

"Llevamos 30 años abogando por la abolición del centavo. Pero esta no es la forma en que queríamos que se hiciera", dijo Jeff Lenard, de la Asociación Nacional de Tiendas de Conveniencia (NACS).

Trump anunció el 9 de febrero que Estados Unidos dejaría de acuñar centavos, alegando los altos costos.

Tanto el centavo como el nickel (cinco centavos) han sido más caros de producir de lo que valen durante varios años, a pesar de los esfuerzos de la Casa de la Moneda de Estados Unidos por reducir los costos. La Casa de la Moneda gastó 3,7 centavos para fabricar un centavo en 2024, según su último informe anual, y gasta 13,8 centavos para fabricar un nickel.

"Eliminemos el desperdicio del presupuesto de nuestra gran nación, aunque sea un centavo a la vez", escribió Trump en sus redes sociales entonces.

El Departamento del Tesoro anunció en mayo que estaba realizando su último pedido de planchas de cobre y zinc, los discos metálicos en blanco que se acuñan para fabricar monedas. En junio se acuñaron los últimos centavos y, en agosto, se distribuyeron a los bancos y a las empresas de servicios de vehículos blindados.

Troy Richards, presidente y director de operaciones de Guaranty Bank & Trust Co., con sede en Luisiana, dijo que desde agosto ha tenido que esforzarse por conseguir suficientes centavos para sus clientes.

"Recibimos un correo electrónico de la Reserva Federal en el que se anunciaba que se reducirían los envíos de centavos. No sabíamos que esos envíos ya habían terminado para nosotros", dijo Richards a AP.

Richards dijo que los 1,800 dólares en centavos que tenía el banco se agotaron en dos semanas. Sus sucursales conservan pequeñas cantidades de centavos para los clientes que necesitan cobrar cheques, pero eso es todo.

Los centavos se guardan y no vuelven a la economía

La Casa de la Moneda de Estados Unidos acuñó 3,230 millones de centavos en 2024, el último año completo de producción, más del doble que la segunda moneda más acuñada del país: el cuarto de dólar.

Pero el problema con los centavos es que se emiten, se dan como cambio y rara vez vuelven a circular en la economía. Los estadounidenses guardan sus centavos en frascos o los utilizan como decoración. Esto obliga a la Casa de la Moneda a producir cantidades significativas de centavos cada año.

Según el Departamento del Tesoro, se espera que el gobierno ahorre 56 millones de dólares al dejar de acuñar centavos.

A pesar de perder dinero con los centavos, la Casa de la Moneda es rentable para el gobierno de Estados Unidos gracias a la producción de otras monedas en circulación, así como de monedas de prueba y conjuntos conmemorativos que atraen a los coleccionistas numismáticos.

En 2024, la Casa de la Moneda obtuvo 182 millones de dólares en señoreaje, que es su equivalente a beneficios.

Además del hábito de los estadounidenses de acumular centavos, también hay un problema logístico que impide que los centavos circulen.

La distribución de las monedas corre a cargo del sistema de la Reserva Federal.

Varias empresas, en su mayoría de transporte blindado, operan terminales donde los bancos pueden retirar y depositar monedas.

Aproximadamente un tercio de estas 170 terminales de monedas están ahora cerradas tanto para los depósitos como para los retiros de centavos.

Los grupos de presión de los bancos afirman que el cierre de estas terminales a los depósitos de centavos está agravando la escasez de centavos, ya que las partes del país que pueden tener un excedente de centavos no pueden hacer llegar esos centavos a las partes del país que tienen escasez.

"Como resultado de la decisión del Departamento del Tesoro de Estados Unidos de poner fin a la producción de centavos, los lugares de distribución de monedas que aceptan depósitos de centavos y cumplen con los pedidos variarán con el tiempo a medida que se agoten las existencias (de centavos)", afirmó una portavoz de la Reserva Federal.

Medidas para paliar la falta de centavos

La falta de centavos también se ha convertido en un campo minado legal para las tiendas y los minoristas. En algunos estados y ciudades, es ilegal redondear una transacción al nickel o al centavo más cercano, ya que hacerlo infringiría las leyes que establecen la igualdad de condiciones entre los clientes que pagan en efectivo y los que pagan con tarjeta de débito o crédito en lo que respecta al costo de los artículos.

Por lo tanto, para evitar demandas, los minoristas están redondeando a la baja. Aunque dos o tres centavos pueden parecer poco, ese cambio extra puede sumar decenas de miles de transacciones. Un portavoz de Kwik Trip, la cadena de tiendas de conveniencia del Medio Oeste, dice que han estado redondeando a la baja todas las transacciones en efectivo al centavo más cercano. Se espera que eso le cueste a la empresa aproximadamente 3 millones de dólares este año. Algunos minoristas están pidiendo a los clientes que den su cambio a organizaciones benéficas locales o afiliadas en la caja registradora, en un esfuerzo por evitar también los centavos.

Un proyecto de ley actualmente pendiente en el Congreso, conocido como la Ley de Centavos Comunes, exige que las transacciones en efectivo se redondeen al centavo más cercano, hacia arriba o hacia abajo. Si bien la propuesta es aceptable para las empresas, el redondeo al alza podría resultar costoso para los consumidores.

El Departamento del Tesoro no respondió a una solicitud de comentarios sobre si tenía alguna orientación para los minoristas o los bancos con respecto a la escasez de centavos o a las cuestiones relacionadas con la circulación de los centavos.

El ejemplo del centavo en Canadá

Estados Unidos no es el primer país en abandonar las monedas de baja denominación o en retirar las monedas obsoletas. Pero en todos estos casos, los gobiernos redujeron el uso de sus monedas obsoletas a lo largo de un período que, a menudo, duró años.

Por ejemplo, Canadá anunció que eliminaría su moneda de un centavo en 2012, dejando de utilizarla en las transacciones en efectivo a partir de 2013, y diez años después sigue canjeando y reciclando monedas de un centavo. El proceso de "decimalización", que consistió en convertir las monedas británicas de farthings y chelines a un sistema de 100 peniques por libra, llevó gran parte de la década de 1960 y principios de la de 1970.

Estados Unidos eliminó el centavo del comercio de forma abrupta, sin ninguna acción por parte del Congreso ni ninguna orientación normativa para los bancos, los minoristas o los estados. Los sectores minorista y bancario, que rara vez se alían en Washington en cuestiones políticas relacionadas con los puntos de venta, exigen que Washington emita directrices o apruebe una ley que solucione los problemas que están surgiendo debido a la escasez.

"No queremos que vuelva el centavo. Solo queremos que el gobierno federal aclare qué hay que hacer, ya que este problema no hará más que empeorar", afirmó Lenard, de la NACS.

