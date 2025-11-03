Gobierno dice que pagará parcialmente los 'cupones de alimentos' SNAP con fondos de contingencia

El gobierno de Donald Trump avisó a una corte que pagará parcialmente los beneficios de los 'cupones de alimentos' del programa SNAP, lo que supone un alivio para los cerca de 40 millones de personas que dependen de ellos para comprar comida y estaban en vilo en medio del cierre del gobierno federal.

"El Departamento de Agricultura está acatando la orden judicial y cumplirá con su obligación de usar hoy la cantidad total de los fondos de contingencia para el programa SNAP, al generar una tabla para requerir a los estados calcular los beneficios disponibles para cada hogar elegible", se lee en el documento.

No queda claro entonces por ahora cuánto o qué porcentaje recibirá cada hogar.

Qué había ordenado un juez en Rhode Island: el juez John McConnel dio al gobierno dos opciones para desembolsar esta semana los fondos del programa SNAP correspondientes a noviembre. Esto por una demanda presentada por varias ciudades y organizaciones.

La primera es pagar este lunes la ayuda del mes por completo usando una reserva para contingencia que tiene este programa y fondos que puedan ser movidos de otras partidas del Departamento de Agricultura (USDA), que administra el programa.

La segunda alternativa es hacer pagos parciales el miércoles a los beneficiarios tomando solo el dinero de la reserva de emergencia del llamado Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP).

"El gobierno debe realizar los pagos completos de los beneficios de SNAP para el lunes, 3 de noviembre de 2025. Si decide hacer uso de su discreción y no utilizar fondos adicionales a los fondos de contingencia para hacer los pagos completos, debe realizar pagos parciales por la cantidad total de los fondos de contingencia, y debe hacerlo para el miércoles, 5 de noviembre de 2027", se lee en la orden del juez.

El juez McConnell explicó en su orden que el USDA tiene cerca de $6,000 millones en su reserva para contingencias, pues el Congreso aprobó en dos proyectos distintos de 2024 y 2025 que se pusiera en ellas $3,000 millones para utilizarse cuando fuese necesario para mantener las operaciones del programa.

Ese dinero de la reserva de contingencia no da para pagar los beneficios completos del programa SNAP de noviembre, que ascienden a unos $8,000 millones. Por eso el juez dio la opción de usar fondos de otras partidas del USDA como permite la ley.

"Por la falta de financiamiento para el año fiscal 2026 (es decir, por el cierre del gobierno) se requiere ahora el uso de esos fondos de contingencia porque se necesitan fondos disponibles para mantener las operaciones del programa, es decir, para pagarle a los ciudadanos sus beneficios de SNAP", dijo el juez.

"No hay duda de que se deben usar los fondos de contingencia aprobados por el Congreso debido al cierre del gobierno. De hecho, durante su primer mandato, el presidente emitió guías indicando que esos fondos de contingencia están disponibles si hay una interrupción en los fondos de SNAP debido a un cierre del gobierno", agregó.

Qué había ordenado una jueza en Boston: la jueza Indira Talwani dio hasta este lunes al gobierno para que le explique si autorizará pagos completos o parciales de los 'cupones de alimentos' de noviembre y un cronograma de cuándo los desembolsará. Esto por una demanda presentada por un grupo de más de 20 estados liderados por demócratas.

"La moción para una orden de restricción temporal permanece bajo aviso. A no más tardar del lunes, 3 de noviembre de 2025, los demandados deben avisar a la corte si autorizarán al menos pagos reducidos de los beneficios de SNAP de noviembre (...) o si autorizarán los beneficios totales de SNAP usando fondos de contingencia como otros que estén disponibles", se lee en la orden judicial.

"Los demandados se equivocaron al concluir que al USDA se le prohíbe usar la reserva de contingencia para financiar los beneficios de SNAP durante una interrupción en el financiamiento (aprobado por el Congreso). Los demandantes posiblemente ganarán en su reclamo de que la suspensión de los beneficios de SNAP es contraria a la ley", agregó.

Qué ha dicho el gobierno: Trump dijo el viernes que pediría una aclaración a los tribunales sobre cómo pagar los beneficios del programa SNAP. No ha habido una nueva declaración luego de que el juez de Rhode Island precisó este fin de semana cómo y cuándo debe hacerlo.

Quiénes reciben los beneficios del programa SNAP

El programa SNAP da beneficios a 1 de cada 8 personas en Estados Unidos. Es una pieza clave de las ayudas sociales del país al entregar a esas personas tarjetas prepagadas que pueden usar para comprar alimentos. El programa SNAP brinda, en promedio, $187 mensuales a 41.7 millones de personas.

Center on Budget and Policy Priorities, un centro de corte progresista, explica que los hogares deben cumplir con varios requisitos para acceder a los 'cupones de alimentos'. Por lo general, los ingresos mensuales del hogar deben estar 130% por debajo del umbral de pobreza.

"Para una familia de tres, el umbral de pobreza usado para calcular los beneficios de SNAP en el año fiscal 2026 es de $2,221 al mes. Así que 130% del umbral de pobreza para una familia de tres es de $2,888 al mes o unos $34,656 al año", explica.

Además, para ser elegibles a la ayuda del programa SNAP, un hogar donde ninguno de sus miembros tiene 60 años o más solo puede tener activos (recursos que pueda usar para comprar alimentos) por $3,000 o menos. Los hogares donde sí hay una persona con 60 años o más puede tener activos solo por $4,500 o menos.

