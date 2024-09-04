¿Recibes el Seguro Social Suplementario y el cheque no te llegó el 1 de septiembre? La respuesta está en el calendario

Video Algunos beneficiarios del Seguro Social Suplementario comenzarán a recibir más dinero: te contamos por qué

Si recibes los beneficios del Seguro Social Suplementario (SSI en inglés) ten en cuenta que el calendario de septiembre ha hecho que sea diferente el envío de los cheques de este mes.

La Administración del Seguro Social suele divulgar todos los años el calendario con los días que saldrán los pagos. El primer día de septiembre cayó este 2024 un domingo y por eso los cheques del Seguro Social Suplementario que habitualmente se envían el primer día del mes fueron adelantados de forma puntual al viernes, 30 de agosto. En este calendario oficial puedes revisar ese pago y los que restan en el año.

Ese adelanto ocasionará entonces que los beneficiarios del Seguro Social Suplementario no reciben un cheque en septiembre porque ya les fue adelantado. Es decir, esas personas recibieron en agosto dos cheques en lugar de uno.

Estas personas recibirán su próximo cheque el martes 1 de octubre de 2024, de acuerdo con el calendario.

El Seguro Social Suplementario —conocido también como Seguridad de Ingreso Suplementario— es un beneficio mensual para adultos de 65 años o más, y adultos y niños con discapacidad o ceguera que tienen ingresos o recursos limitados, explica la Administración del Seguro Social.

El máximo que recibe este 2024 un individuo elegible al Seguro Social Suplementario alcanza $943, de acuerdo con los datos de la agencia. Un individuo elegible que tiene a su vez una pareja elegible recibe $1,415. Las personas que la Administración del Seguro Social considera "persona esencial", pues viven y apoyan a un beneficiario, reciben un máximo de $472 al mes.

Importante: pronto entrará en vigor un cambio que elevará el SSI de algunos beneficiarios

Hace unos meses reportamos que los cheques del Seguro Social Suplementario subirán desde octubre para algunos beneficiarios, pues la Administración del Seguro Social dejará de considerar ciertas ayudas para la compra de alimentos al momento de calcular los pagos de esas personas.

Desde el 30 de septiembre próximo, la agencia no tomará en cuenta la ayuda que puedan recibir esos beneficiarios de familiares, amigos o de su comunidad para alimentarse. Eso significa que esas personas podrán recibir más dinero del Seguro Social Suplementario o incluso ser elegibles a esos pagos por primera vez.

"La nueva política remueve una barrera crítica para la elegibilidad al Seguro Social Suplementario debido a que el solicitante o beneficiario recibe ayuda informal para sus alimentos por parte de amigos, familiares o redes de apoyo comunitario", explicó en ese momento en un comunicado la Administración del Seguro Social.

El Seguro Social Suplementario ayuda a cubrir necesidades básicas como el arriendo, la comida, la ropa y los medicamentos. Pero quienes solicitan este beneficio deben cumplir con ciertos requisitos.

La agencia ha contado hasta ahora como recursos la ayuda en alimentos que reciben los solicitantes y beneficiarios. Los considera "ingresos no ganados" que pueden afectar la decisión de otorgar esos beneficios. Pero esto, como explicamos arriba, está por cambiar.

Nueva forma de solicitar los beneficios del Seguro Social Suplementario

Quienes consideran que ahora pueden ser elegibles al Seguro Social Suplementario podrán solicitar esta ayuda de forma más fácil a partir de diciembre. Ese mes, la Administración del Seguro Social pondrá en marcha una solicitud online, llamada iClaim.

Explicó en un conunicado que estará inicialmente solo disponible para quienes solicitan el Seguro Social Suplementario por primera vez, tienen entre 18 y 65 años y nunca se han casado, y también solicitan los beneficios regulares del Seguro Social.

"La meta es que, en una segunda fase que tiene como fecha prevista fines del 2025, se expanda a todos los solicitantes", dijo la Administración del Seguro Social en un reciente comunicado.

