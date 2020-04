Se suicida reconocida doctora que se curó del covid-19 y siguió atendiendo a contagiados

“Cayó en las trincheras y resultó muerta por el enemigo en primera línea”, indicó el padre de la doctora. “Amaba Nueva York y no pensaba en vivir en ningún otro lugar. Amaba a sus compañeros de trabajo e hizo lo que pudo por ellos”.

Informe policíaco

Breen falleció a consecuencia de lesiones que se hizo a sí misma, dijo la policía. Su padre le dijo al diario The New York Times que ella “trató de hacer su trabajo” y fue eso lo que le causó la muerte. Añadió que su hija no tenía antecedentes de enfermedad mental.