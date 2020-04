¿Qué hizo bien Nueva Zelanda para anunciar que le "ganaron la batalla" al coronavirus?

Ardern se mostró optimista pero cautelosa para continuar en el camino hacia el éxito, y señaló que el país podría haber tenido más de 1,000 casos al día si no hubiera aplicado medidas estrictas con urgencia . “Para lograrlo debemos rastrear los últimos casos. Es como buscar una aguja en un pajar ”, dijo la mandataria, que anunció que el 11 de mayo volverán a evaluar si rebajan más las restricciones.

El caso de Nueva Zelanda muestra que el éxito frente al coronavirus no significa que podamos volver atrás, a la vida normal. La gente ha de recluirse en su burbuja (el grupo de familiares o amigos con el que están aislados) y con grandes restricciones. La primera ministra señaló que la batalla contra el covid-19 seguirá hasta que no exista una vacuna, algo que no se prevé hasta dentro de 12 o 18 meses.