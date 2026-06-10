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Clima en Estados Unidos hoy 10 de junio: calor extremo, tormentas severas y riesgo de inundaciones

En partes del centro y este de EEUU continuarán las condiciones cálidas y húmedas durante la mitad de la semana

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Por:Armando López Muñoz
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El clima en Estados Unidos para este miércoles 10 de junio estará marcado por temperaturas muy altas, tormentas fuertes y lluvias intensas en distintas regiones del país, de acuerdo con los avisos y alertas emitidos por el Servicio Meteorológico Nacional (NWS).

En el sureste, especialmente en partes de Carolina del Norte, Carolina del Sur y Virginia, comenzará a fortalecerse una ola de calor que podría extenderse durante varios días. Las temperaturas serán elevadas durante la tarde y la humedad hará que la sensación térmica sea aún más alta. Las autoridades recomiendan tomar agua con frecuencia, evitar esfuerzos físicos prolongados al aire libre y buscar lugares con aire acondicionado si es posible.

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Mientras tanto, las Llanuras Centrales, incluyendo partes de Kansas y estados vecinos, enfrentarán condiciones favorables para tormentas severas. El NWS advirtió sobre la posibilidad de ráfagas de viento dañinas, caída de granizo de gran tamaño y algunos tornados aislados. Estas tormentas podrían desarrollarse durante la tarde y la noche.

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Además, varias de estas tormentas tendrán capacidad para producir lluvias intensas en poco tiempo. Esto podría ocasionar inundaciones repentinas en calles, caminos y zonas de drenaje deficiente. Las autoridades piden no intentar cruzar áreas cubiertas por agua y mantenerse atentos a las alertas meteorológicas locales.

En otras partes del centro y este de Estados Unidos continuarán las condiciones cálidas y húmedas durante la mitad de la semana. El NWS señaló que podrían emitirse avisos adicionales por calor conforme avance la jornada.

Ante este panorama, los meteorólogos recomiendan revisar los pronósticos locales antes de salir de casa y estar preparados para cambios rápidos en las condiciones del tiempo, especialmente en las zonas bajo alerta por tormentas severas o calor intenso.

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