Noticias Clima en Estados Unidos hoy 10 de junio: calor extremo, tormentas severas y riesgo de inundaciones En partes del centro y este de EEUU continuarán las condiciones cálidas y húmedas durante la mitad de la semana



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El clima en Estados Unidos para este miércoles 10 de junio estará marcado por temperaturas muy altas, tormentas fuertes y lluvias intensas en distintas regiones del país, de acuerdo con los avisos y alertas emitidos por el Servicio Meteorológico Nacional (NWS).

En el sureste, especialmente en partes de Carolina del Norte, Carolina del Sur y Virginia, comenzará a fortalecerse una ola de calor que podría extenderse durante varios días. Las temperaturas serán elevadas durante la tarde y la humedad hará que la sensación térmica sea aún más alta. Las autoridades recomiendan tomar agua con frecuencia, evitar esfuerzos físicos prolongados al aire libre y buscar lugares con aire acondicionado si es posible.

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Mientras tanto, las Llanuras Centrales, incluyendo partes de Kansas y estados vecinos, enfrentarán condiciones favorables para tormentas severas. El NWS advirtió sobre la posibilidad de ráfagas de viento dañinas, caída de granizo de gran tamaño y algunos tornados aislados. Estas tormentas podrían desarrollarse durante la tarde y la noche.

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Además, varias de estas tormentas tendrán capacidad para producir lluvias intensas en poco tiempo. Esto podría ocasionar inundaciones repentinas en calles, caminos y zonas de drenaje deficiente. Las autoridades piden no intentar cruzar áreas cubiertas por agua y mantenerse atentos a las alertas meteorológicas locales.

En otras partes del centro y este de Estados Unidos continuarán las condiciones cálidas y húmedas durante la mitad de la semana. El NWS señaló que podrían emitirse avisos adicionales por calor conforme avance la jornada.