"Sácalo de aquí": madre denuncia que un sacerdote echó a su niño con autismo por jugar en una iglesia

Inmediatamente, los padres del pequeño le explicaron al sacerdote que su hijo ha sido diagnosticado con autismo y que no puede hablar. Pero el cura insistió que la iglesia no era un lugar para jugar.

“Cuando confirmé la fecha del evento, me dijeron que sería una celebración privada, solo para nuestra familia. Por lo tanto me sentí más cómoda llevándolo" , dijo su madre.

La Diócesis ofrece una disculpa

“Ofrecemos nuestras más sinceras disculpas por el comportamiento abrupto demostrado por uno de nuestros pastores el sábado durante una ceremonia familiar privada. El sacerdote no sabía que el niño que jugaba tenía autismo. El padre no entendió el comportamiento del niño, no se sintió preparado para responder adecuadamente y su reacción a la situación no fue pastoral", indicó la misiva citada por NBC.